Palmeiras divide prêmios por vitórias com funcionários do clube

Os jogadores do Palmeiras resolveram dividir os frutos da boa base com os funcionários do clube. O elenco, membros da comissão técnica e da diretoria decidiram repassar parte da premiação recebida com as vitórias recentes para quem trabalha no dia a dia do clube e, indiretamente, também contribui com as conquistas.

A decisão do departamento de futebol foi aprovada pela diretoria e pelo técnico Luiz Felipe Scolari. Os valores divididos não foram revelados, mas beneficiam em torno de 600 colaboradores que trabalham em diversos departamentos, não só no futebol. Até mesmo os funcionários que trabalham nas categorias de base, que fica em Guarulhos, serão beneficiados.

A divisão das gratificações foi uma forma de o grupo reconhecer o trabalho de quem não está diretamente envolvido na preparação da equipe. A informação foi divulgada inicialmente pelo site Globoesporte.com e confirmada pelo Estado.

O Palmeiras vive grande fase. Com Felipão, o time já soma 14 jogos sem perder (11 vitórias e três empates). Desses 14 jogos, um foi sob o comando do técnico do sub-20, Wesley Carvalho, e os outros 13 depois da volta de Scolari. O time lidera o Campeonato Brasileiro com 59 pontos, três de vantagem para o segundo colocado Inter, a nove rodadas do fim da competição.

Depois de enfrentar o Ceará, o Palmeiras viaja para Buenos Aires para enfrentar o Boca Juniors, na Argentina, no primeiro jogo das semifinais da Libertadores.