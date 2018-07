Palmeiras divulga camisa de homenagem à Chapecoense para última rodada

O Palmeiras divulgou nesta sexta-feira a camisa que usará na partida contra o Vitória, no domingo, na última rodada do Campeonato Brasileiro. Além de uma mensagem em homenagem à Chapecoense, os uniformes vão trazer os nomes de algumas das vítimas do acidente aéreo. No dia 29 de novembro, a queda do avião que levava a Chapecoense à Colômbia para a final da Copa Sul-Americana deixou 71 mortos, entre eles, dezenove jogadores e membros da comissão técnica e da diretoria do clube.

A camisa terá a hashtag #ForçaChape nas partes frontal e traseira, exatamente no local em que o Palmeiras costuma estampar a marca dos patrocinadores. Ao lado da homenagem, estará o símbolo da Chapecoense com um laço de luto. Os nomes dos jogadores serão substituídos pelas vítimas da tragédia.

O Palmeiras cogitou usar a própria camisa da Chapecoense na partida. Por recomendação da CBF, o clube desistiu da homenagem e deverá entrar em campo com a camisa catarinense apenas para a execução do hino nacional. A entidade argumentou que outros clubes poderiam usar a homenagem para cancelar a partida.

"A CBF nos recomendou que não jogássemos com a camisa da Chapecoense. Não por falta de sensibilidade, muito pelo contrário. Até por excesso de zelo, para ninguém poder eventualmente, em futuro próximo, dizer que essa rodada não foi válida, que os pontos não podem ser reconhecidos. Não se pode jogar com uma camisa de outra agremiação", explicou o presidente Paulo Nobre no Troféu Mesa Redonda, da TV Gazeta.