Palmeiras divulga filme sobre último jogo do Palestra Itália

SÃO PAULO - O Palmeiras lança nesta segunda-feira o vídeo “Primeiro Tempo”, que aborda com detalhes o último jogo oficial realizado no Palestra Itália. A obra terá 47 minutos e contará como foi o dia 22 de maio de 2010, data da partida em que o Alviverde derrotou o Grêmio por 4 a 2, pelo Campeonato Brasileiro.

Desde junho, o local foi fechado para a construção da Allianz Parque, que deve ser entregue no primeiro trimestre do ano que vem. O Palmeiras informou que o DVD do filme passará a ser comercializado a partir de outubro.

Veja um trailer do filme que narra o que aconteceu antes, durante e depois do jogo contra o Grêmio e conta também com entrevistas de ídolos do Palmeiras:

Durante o evento, será mostrado também alguns episódios da série Intervalo, uma websérie de documentários onde serão mostrados histórias e personagens da construção e transformação do estádio Palestra Itália em Arena Multiuso.

Veja alguns dos episódios da Série Intervalo

