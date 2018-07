Palmeiras divulga imagem falsa do busto de 'São' Marcos

SÃO PAULO - O Palmeiras divulgou em seu site, e depois retirou do ar, uma imagem errada do busto de Marcos. De acordo com a assessoria do clube, "a foto era de um boneco do Marcos que está à venda nas lojas e era uma montagem que não era para ter subido".

Na reunião de quinta-feira à noite, o Conselho Deliberativo aprovou por unanimidade a homanegem ao ex-goleiro. Outros três jogadores do Palmeiras também têm um busto no Palestra Itália: Junqueira, Waldemar Fiúme e Ademir da Guia.

A imagem que ficou alguns minutos no site do clube causou polêmica entre torcedores em fóruns e sites. Afinal, ela de nada lembrava o goleiro pentacampeão mundial com a seleção brasileira.