Palmeiras divulga lista de relacionados com três estreantes

O Palmeiras divulgou a lista dos relacionados para a partida contra a Ponte Preta, nesta quinta-feira, às 19h30, no Allianz Parque, pela segunda rodada do Campeonato Paulista, com três novidades. O meia Alan Patrick e os atacantes Dudu e Rafael Marques, regularizados e inscritos na competição, devem estrear com a camisa alviverde e fazem parte da lista com 18 nomes.

Outra novidade é o volante Amaral, recuperado de dores lombares. Em relação a Arouca, o volante treinou com bola pela primeira vez nesta quarta-feira e ainda não tem previsão de estreia assim como o goleiro Aranha. O Palmeiras deve anunciar nesta quarta mais alguns jogadores inscritos para o torneio estadual. Até o momento, foram definidos 18 atletas. Assim, restam 10 vagas.

A tendência é que o técnico Oswaldo de Oliveira leva a campo uma formação com três alterações em comparação ao time que venceu o Audax na primeira rodada do Paulistão. Zé Roberto pode ser poupado, para a entrada de João Paulo, enquanto Alan Patrick e Dudu devem ficar com as vagas de Robinho e Maikon Leite, respectivamente.

Confira os 20 jogadores convocados por Oswaldo de Oliveira:

Goleiros: Fernando Prass e Jailson.

Laterais: Lucas, Zé Roberto e João Paulo.

Zagueiros: Tobio, Vitor Hugo e Jackson.

Volantes: Renato, Gabriel, Amaral e Victor Luis.

Meias: Allione, Robinho e Alan Patrick.

Atacantes: Leandro Pereira, Maikon Leite, Cristaldo, Dudu e Rafael Marques.