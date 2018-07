Palmeiras divulga lista de relacionados e poupa Dracena no jogo com o Sport

O técnico Cuca divulgou neste sábado a lista de 24 jogadores relacionados no Palmeiras para enfrentar o Sport no domingo, pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque. A novidade ficou pela ausência do zagueiro Edu Dracena.

Dracena foi poupado após atuar como titular na partida do meio de semana, contra o Grêmio, quando o time foi eliminado nas quartas de final da Copa do Brasil. Além dele, Gabriel Jesus também desfalca o Palmeiras na partida, pois recebeu o terceiro cartão amarelo no compromisso anterior pelo Brasileirão e vai cumprir suspensão automática.

Por outro lado, Cuca relacionou o lateral-direito Fabiano, que era dúvida para o jogo. O atleta sofreu com dores na coxa nos últimos dias e não participou de dois treinamentos com o elenco.

O Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro com 64 pontos, quatro à frente do segundo colocado Flamengo. Já o Sport briga para se ver longe da zona de rebaixamento, pois soma 37 pontos, na 14.ª colocação da tabela de classificação.

Confira os 24 relacionados pelo Palmeiras para enfrentar o Sport:

Goleiros: Jailson e Vinicius;

Laterais: Egídio, Jean, Zé Roberto e Fabiano.

Zagueiros: Thiago Martins, Yerry Mina e Vitor Hugo.

Volantes: Gabriel, Arouca, Thiago Santos, Tchê Tchê e Matheus Sales;

Meias: Allione, Cleiton Xavier e Moisés.

Atacantes: Dudu, Alecsandro, Erik, Lucas Barrios, Leandro Pereira, Rafael Marques e Róger Guedes.