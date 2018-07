Palmeiras divulga lista dos relacionados sem Maikon Leite

O Palmeiras divulgou a lista dos 18 jogadores relacionados para a partida contra o Rio Claro, nesta quarta-feira, no Allianz Parque. A grande novidade fica para a ausência do atacante Maikon Leite, titular no clássico com o Corinthians. Em seu lugar, Dudu deve ganhar uma nova oportunidade entre os titulares.

Os desfalques são os mesmos do clássico de domingo passado. Valdivia, Kelvin, Leandro e Mouche continuam se recuperando de lesões enquanto Aranha e Arouca fazem trabalho físico, já que perderam parte da pré-temporada. E Cleiton Xavier foi liberado para finalizar a mudança para São Paulo. Ele está em Alagoas e só deve retornar aos treinos na quinta.

Ainda nesta terça, o Palmeiras vai divulgar a lista dos 28 jogadores inscritos no Estadual. No total, 21 já estão em condições de jogo e o clube precisa mandar até às 20h30 a lista com mais sete nomes. Pelo menos cinco atletas estão praticamente assegurados, casos de Aranha, João Pedro, Arouca, Cleiton Xavier e Valdivia. Nathan e Wellington disputam uma vaga e Andrei e Victor Ramos brigam pela outra.

O Palmeiras deve enfrentar o Rio Claro escalado com Fernando Prass; Lucas, Tobio (Jackson), Vitor Hugo e Zé Roberto; Gabriel, Robinho, Alan Patrick, Dudu e Rafael Marques; Cristaldo.

Confira a lista dos 18 jogadores relacionados:

Goleiros: Fernando Prass e Jailson;

Laterais: Lucas, Zé Roberto e João Paulo;

Zagueiros: Jackson, Vitor Hugo e Tobio;

Volantes: Gabriel e Amaral;

Meias: Allione, Ryder, Robinho e Alan Patrick;

Atacantes: Dudu, Rafael Marques, Leandro Pereira e Cristaldo.