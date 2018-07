Palmeiras divulga relacionados para a Copa São Paulo

SÃO PAULO - O Palmeiras divulgou nesta segunda-feira a lista de 30 jogadores relacionados para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que acontecerá durante o mês de janeiro. O elenco conta com a base que foi vice-campeã brasileira sub-20 no último sábado, após a derrota na decisão para o Internacional por 2 a 0.

"Vamos muito fortes para a Copa São Paulo, pois o Brasileiro nos credenciou como um dos grandes trabalhos de base do Brasil. Agora teremos a torcida em nosso favor, como Internacional e Grêmio tiveram no Brasileiro, e sem dúvida isso pode ser usado como uma motivação a mais para os jogadores. Vamos em busca do título", avaliou o técnico Diogo Giacomini.

O Palmeiras está no Grupo H da Copa São Paulo de 2014, sediado na cidade de São Carlos. Na primeira fase, a equipe pegará o próprio São Carlos, além de Piauí e Fluminense de Feira de Santana, adversário da estreia, no dia 4 de janeiro. O time paulista segue em busca do seu primeiro título da competição e em 2013 caiu na semifinal diante do Santos, que seria campeão.

Veja os relacionados do Palmeiras para a Copa São Paulo:

Goleiros: Vinicius, Léo e João Paulo.

Laterais: Léo Cunha, Mateus Muller, Cesinha, Lima e João Pedro.

Zagueiros: Gabriel Dias, Thiago Martins, Alexandre e Mendes.

Meio-campistas: Josimar, Lucas Morelatto, Chistopher, Juninho, Gabriel Martins, Nathan Raphael, Matheus Sales, José Mateus, Yuri, Caio Cezar, Everton e Uesley.

Atacantes: Erik, Mateus Gonçalves, Lucas Taylor, Kelvy, Hugo e Bruno Duarte.