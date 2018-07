Palmeiras divulga vídeo da festa dos jogadores no vestiário

Ao final das disputa de pênaltis, os jogadores do Palmeiras correram para o setor visitante da Arena Corinthians para comemorar com os torcedores. Alguns correram para abraçar o meia chileno Valdivia, no vidro que separa a arquibancada do gramado. E enquanto alguns sortudos levaram para casa a camisa de um dos jogadores do elenco alviverde, outros jogaram bonés e camisetas das organizadas para os jogadores.

A euforia, obviamente, não terminou quando os atletas palmeirenses foram para os vestiários. A festa no interior do Itaquerão foi registrada pela TV Palmeiras, canal de vídeos oficial do clube. Na filmagem os jogadores cantam músicas da torcida, entre elas a feita para Edmundo nos anos 1990. Valdivia e Dudu são um dos mais eufóricos ao gritarem "Au, Au, Au, estamos na final!". Fora do jogo por lesão, Zé Roberto é carregado por Victor Ramos e também é homenageado "Au, Au, Au, Zé Roberto é animal!".