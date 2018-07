Palmeiras diz não ter ficado magoado com ida de Alex para o Coritiba

SALVADOR - O presidente Arnaldo Tirone não mostrou qualquer rancor com o fato de o meia Alex ter preferido jogar no Coritiba. Ele disse que já sabia que o meia de 35 anos iria optar por seu clube de coração e garantiu entender o ponto de vista do jogador.

“O Alex está com a vida ganha, então ele quis ficar na cidade dele, que é Curitiba. Infelizmente, não deu. Ele nos disse que agradecia muito pelo convite e que viria ao Palmeiras se não tivesse o Coritiba. Ele é consagrado lá fora, mas optou por ficar perto da família, pela intimidade que tem com a cidade”, explicou o dirigente.

Tirone pretende aproveitar a verba que seria gasta com a contratação de Alex para reforçar o elenco no ano que vem. Entretanto, o cartola avisa que as negociações para a próxima temporada estão paralisadas.

“Nós vamos procurar uma outra peça que possa suprir o Palmeiras, para cobrir aquilo que estamos precisando, mas primeiro nós vamos dar apoio a este time, que vive um momento delicado.”