Palmeiras diz que Luan pode fechar com Internacional até quarta

SÃO PAULO - O Palmeiras revelou nesta segunda-feira que está em negociações adiantadas para que Luan deixe o clube e reforce o Internacional. De acordo com o texto publicado no site do clube paulista, "é possível" que a negociação tenha um desfecho até quarta-feira.

O empresário do jogador, o ex-atacante Magrão, já havia deixado claro, na semana passada, que Luan gostaria de deixar o clube por causa da pressão da torcida. O empresário, inclusive, já tinha propostas de Cruzeiro, Atlético-MG e Internacional. O atacante não tinha presença garantida no jogo do último domingo, contra o Penapolense, mas entrou no segundo tempo e marcou gol. Nem isso o convenceu a ficar.

Sem ele, os reservas do Palmeiras realizaram um jogo-treino contra o Palmeiras B na reapresentação do elenco nesta segunda, na Academia de Futebol. A equipe principal teve Bruno; Emerson, Marcos Vinícius, Leandro Amaro e Fabinho Capixaba; João Denoni, Patrik e Patrick Vieira; Vinícius, Caio e Índio. No segundo tempo, Luiz Gustavo e Bruno Dybal entraram nos lugares de Vinícius e Patrick Vieira.

Valdivia e Luan, que entraram no segundo tempo da derrota para o Penapolense, e os titulares, fizeram um trabalho de recuperação, com musculação, massagem e hidromassagem.

CONFUSÃO

O lateral-direito Fabinho Capixaba discutiu com torcedores do Palmeiras antes do treino desta segunda-feira, nos arredores do CT do Palmeiras. O jogador, que está treinando com o time principal enquanto aguarda proposta, apesar do susto, treinou normalmente.

Através da assessoria de imprensa do Palmeiras, o jogador admitiu que discutiu com torcedores, mas garante que não chegou a ser agredido. Tanto que participou normalmente do treinamento, que teve início às 16h.

Fabinho Capixaba fez parte da lista dos jogadores dispensados pelo Palmeiras no início da temporada, mas ainda não conseguiu um clube para atuar. Devido ao elenco reduzido, o técnico Gilson Kleina admitiu que pode escalar o lateral caso seja necessário.