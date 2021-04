Palmeiras diz que possível queda no Paulistão não abalará e foca na Libertadores

O Palmeiras sabe que precisará de um ótimo desempenho na reta final do Campeonato Paulista para se classificar às quartas de final. Mas a opinião da comissão técnica é que uma saída ainda na primeira fase não vai abalar o clube. E volta a ressaltar que o foco total é na defesa do título da Copa Libertadores.

Depois de ganhar do Universitario, no Peru, a meta é manter os 100% de aproveitamento nesta terça-feira, quando recebe o perigoso Independiente del Valle, do Equador, que eliminou o Grêmio com duas vitórias e é forte candidato à vaga no grupo, no estádio Allianz Parque.

"Sabemos bem o objetivo da competição (Paulistão) para o clube. Claro que queremos ganhar sempre, faz parte do DNA do clube. Mas não abala em nada (um possível adeus). Estamos focados e sabemos para onde queremos ir", afirmou o auxiliar João Martins, revelando, nas entrelinhas, que um possível adeus no Estadual seria até uma "ajuda" para descansar o elenco para a grande meta, dando uma atenção total à Libertadores, que terá seis rodadas em 38 dias, com jogo toda semana.

Weverton admitiu que o clube está com muita dificuldade por causa da maratona de jogos e carente de descanso. Desta maneira, vem deixando pontos pelo caminho no Estadual. São cinco de distância do Novorizontino, restando quatro rodadas.

Apesar de necessitar de algumas combinações de resultado, o clube descarta fazer contas ainda. "Só vamos fazer as contas no fim. Entrar no próximo jogo para ganhar, somar os três pontos, e só no fim dos jogos vamos ver se conseguimos a classificação", disse João Martins.

Diante do Independiente del Valle, Abel Ferreira não terá apenas um titular absoluto à disposição. O lateral-esquerdo Viña está suspenso e não entra em campo. Do mais, todos à disposição e algumas dúvidas: qual a formação do meio-campo e do ataque? Repete o 3-4-3 ou volta ao 4-4-2?

No Peru, o português utilizou três defensores, com a surpresa Empereur sendo expulso. Com Danilo, Patrick de Paula e Raphael Veiga formando o meio de campo. Mas tem diversas opções para o setor, casos de Felipe Melo, Danilo Barbosa, Gabriel Menino, Gustavo Scarpa... Wesley e William também podem pintar no ataque. Ele define o time nesta segunda-feira.