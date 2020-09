Palmeiras diz ser contra possível adiamento de jogo contra o Flamengo

O presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte, emitiu nota na noite desta terça-feira para informar que o clube é contra o possível adiamento da partida contra o Flamengo, marcada para o próximo domingo, às 16 horas, no Allianz Parque, em São Paulo. O jogo é válido pela 12ª rodada do Brasileirão.

"O Palmeiras é contra o adiamento da partida do próximo domingo. O protocolo adotado para a competição contempla situações desse tipo. Não há, portanto, razão para que o jogo não aconteça", disse Galiotte em nota publicada nas redes sociais oficiais do clube paulista.

Mais cedo, o Flamengo enviou ofício à CBF pedindo o adiamento da partida porque conta com sete jogadores que testaram positivo para o novo coronavírus. O atual campeão brasileiro alega desvantagem técnica para solicitar uma nova data para o jogo.

Isla, Filipe Luís, Diego, Vitinho, Matheuzinho, Bruno Henrique e Michael desfalcaram a equipe carioca na vitória sobre o Barcelona de Guayaquil, no Equador, por 2 a 1, nesta terça, pela Copa Libertadores. E já são desfalques certos para o duelo do fim de semana, pelo Brasileirão.