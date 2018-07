Palmeiras diz ter desistido de contratar Felipão Encerrada a lua de mel com Jorge Parraga, o torcedor do Palmeiras terá de se acostumar com o treinador interino pelo menos nos três jogos que restam até a Copa. A diretoria descartou nesta quarta-feira a vinda de Luiz Felipe Scolari e disse que é "muito provável" a permanência de Parraga até a partida contra o Internacional, no próximo dia 6, em Porto Alegre.