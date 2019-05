Palmeiras domina, vence o Atlético-MG por 2 a 0 e assume a liderança do Brasileirão

Em mais um jogo sem transmissão pela TV, o Palmeiras mostrou aos pouco mais de 24 mil torcedores que assistiram ao duelo no Mineirão, em Belo Horizonte, o porquê de estar há 27 jogos invicto no Brasileirão. Bem postado e contando com a estrela de Bruno Henrique, autor dos dois gols do confronto, o alviverde dominou por completo o Atlético-MG e o derrotou por 2 a 0, assumindo, assim, a liderança da competição.

Com o resultado, o Palmeiras chegou aos 10 pontos, tomando a ponta rival mineiro deste domingo, que continua com nove, mas agora ocupando a terceira posição, uma vez que o Santos também venceu na rodada e igualou o alviverde na pontuação, levando a pior no saldo de gols.

Com isso, o clássico paulista entre Palmeiras e Santos, que será disputado no próximo sábado, no Pacaembu, a partir das 19h, transformou-se em uma dessas finais proporcionadas pelos pontos corridos. Na mesma data e horário, o Atlético-MG enfrentará o Flamengo, em jogo marcado inicialmente para o Independência. Em meio a isso, curiosamente, o Atlético pegará o time da Baixada Santista pela Copa do Brasil, quarta-feira (15). A bola rolará a partir das 19h15, também no Gigante do Horto, em Belo Horizonte.

O JOGO

Como é de praxe, o Palmeiras iniciou a disputa povoando o meio-campo e diminuindo as áreas de ações do adversário, que tentava, em vão, achar brechas nos flancos. Assim, a solidez defensiva armada por Felipão, aliada aos rápidos contragolpes do seu time, era o trunfo que o alviverde precisava para encarar o líder em seu território.

Não à toa, logo aos oito minutos, Deyverson recebeu a bola sozinho na área e, por pouco, não abriu o marcador, ao chutar na rede, mas pelo lado de fora. Esforçado, o Atlético tentava girar sua linha de frente para conseguir um buraco em meio ao muro palmeirense. Conseguiu ser perigoso em duas oportunidades, aos 14 e 21 minutos, com Geuvânio e Réver, respectivamente, mas Weverton estava lá para proteger a meta do Palmeiras.

Quando a primeira etapa já caminhava para seu final, aos 42 minutos, Felipe Melo tocou para Marcos Rocha na lateral, que achou Dudu. O ponta chutou de primeira, mas, teimosa, a bola foi parar no lado de fora da rede. Os contra-ataques perigosos anunciavam que ali estava a "mina" palmeirense para achar o gol em BH. E ele saiu logo na jogada seguinte, aos 43 minutos, quando Marcos Rocha centrou a bola, que foi desviada por Fábio Santos. Ela sobrou para Raphael Veiga, que rolou para trás, encontrando Bruno Henrique livre e de frente. O volante soltou o pé para abrir o marcador: 1 a 0.

Tudo como antes

Com o gol feito pouco antes do intervalo, o Palmeiras voltou do vestiário tranquilo, sabendo que bastava manter sua postura para assumir a ponta do Brasileirão. E assim como outrora, o contragolpe bem ensaiado e a aparição de Bruno Henrique como elemento-surpresa fizeram a diferença.

Aos sete minutos, Dudu recebeu na direita. Como Fábio Santos fechava a linha de fundo, cortou para dentro e logo tocou para Bruno Henrique, que estava na meia-lua, de novo. Bem posicionado, o capitão voltou a chutar com carinho para tirar de Victor as chances de intervir. Foi o segundo gol do jogador do Palmeiras, o quinto nos últimos três embates contra o Atlético. Com o gol, o Palmeiras dava números finais ao jogo: 2 a 0.

Tentando diminuir o prejuízo, o Atlético adiantou suas linhas e esboçou uma reação. Porém, desorganizado, não conseguia tomar as rédeas da partida das mãos do Palmeiras, que não foi efetivamente ameaçado ao longo dos minutos seguintes.

Sólido atrás, a equipe paulista continuou criando algumas oportunidades, mas sem aumentar o marcador, já de bom tamanho na casa do rival. No fim, a vitória por 2 a 0 foi uma tradução da diferença e postura das equipes. Artilheiro do jogo, Bruno Henrique preferiu destacar a solidez defensiva da equipe. "Fico feliz que quase neutralizamos todas as jogadas do Atlético. É um time intenso, com jogadores leves. Sabíamos da dificuldade de vencê-los aqui. Fico feliz, também, pelos dois gols anotados", comemorou o capitão alviverde.

Destaque da partida, Marcos Rocha fez coro ao capitão, destacando o trabalho de Paulo Turra, auxiliar de Felipão. "A gente trabalhou bastante. Vamos dar os méritos ao Paulo (Turra), que trabalha muito bem a parte defensiva. Com essa solidez, a gente pode ganhar o campeonato. Agora, é continuar pontuando ao máximo até a parada da Copa América", completou o ala.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 0 x 2 PALMEIRAS

ATLÉTICO-MG: Victor; Guga, Réver, Igor Rabello e Fábio Santos; Adilson (Nathan), Elias e Luan; Geuvânio (Vinícius), Chará e Ricardo Oliveira (Alerrandro). Técnico: Rodrigo Santana

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Zé Rafael (Hyoran); Raphael Veiga (Moisés), Dudu (Felipe Pires) e Deyverson. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

GOLS: Bruno Henrique, aos 43 minutos do primeiro tempo, e aos 6 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO: Anderson Daronco (Fifa/RS)

CARTÕES AMARELOS: Raphael Veiga, Diogo Barbosa, Igor Rabello e Felipe Melo.

PÚBLICO: 24.368 pagantes

RENDA: R$ 503.695,00

LOCAL: Mineirão, em Belo Horizonte