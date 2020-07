Palmeiras e Al-Duhail mantêm conversas sobre Dudu, mas adiam novamente acerto final

A saída do atacante Dudu do Palmeiras rumo ao Al-Duhail, do Catar, ainda vai demorar pelo menos mais um dia. Nesta quarta-feira as conversas entre as equipes e representantes do jogador continuaram, mas ainda restam detalhes para a transferência ser concluída. A expectativa é que o desfecho não demore ainda mais, já que desde sábado existe um consenso sobre os valores e formato da operação.

Dudu deve sair do Palmeiras inicialmente por empréstimo válido por um ano. O valor a ser recebido pelo clube é de R$ 42 milhões. Ao fim desse período, de acordo com metas de atuações e gols previstas em contrato, o jogador poderá ser comprado. O Al-Duhail pagaria mais R$ 42 milhões e ficaria com 80% dos direitos econômicos. O restante da parcela continua com o Palmeiras.

Leia Também TJD libera Flamengo a transmitir final da Taça Rio contra o Fluminense

Todos esses detalhes e prazos foram firmados nos últimos dias. Inclusive, Dudu realizou exames médicos para acertar com a nova equipe. O entrave atual são burocracias referentes à troca de documentos entre advogados e versões traduzidas das minutas redigidas entre as equipes. O fuso horário de seis horas de diferença entre São Paulo e Doha também dificulta a finalização.

Apesar das conversas terem se prolongado nos últimos dias, entre todos os envolvidos não há pressa para considerar tudo encerrado. O discurso é de que é necessário estudar e analisar tudo com cautela antes de dar a negociação como encerrada. Por isso, os sucessivos adiamentos não são considerados como algo negativo, mas apenas como protocolares.

No clube desde 2015, Dudu tem 305 jogos pelo clube, com 70 gols e 75 assistências. O atacante ganhou pelo Palmeiras os títulos da Copa do Brasil de 2015 e do Campeonato Brasileiro em 2016 e 2018. Neste ano, o jogador marcou dois gols e deu três assistências.