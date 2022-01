Palmeiras e as cicatrizes causadas pelo Mundial de Clubes

A semana é importante para o Palmeiras. Nesta quarta-feira, o time brasileiro embarca para Abu Dabi, no Emirados Árabes Unidos, a fim de disputar o seu segundo Mundial de Clubes consecutivo. Não é pouco. Depois de ganhar a Copinha e mudar uma escrita na competição de juniores, o Palmeiras está muito mais preparado para ganhar o torneio da Fifa. Será o primeiro desde 2000, quando a entidade deu roupagem nova para a disputa. Mas engrosso o coro dos que consideram a conquista e 1951 uma Copa do Mundo do clubes, quando o Palmeiras se sagrou campeão.

Desta vez, as circunstâncias são mais favoráveis ao clube representante da América do Sul. O Palmeiras terminou a temporada 2021, deu férias para seus jogadores, retomou as atividades em janeiro e terá quatro partidas oficiais e semanas de treino para se preparar.

Tudo isso é bem diferente do cenário do ano passado, quando o Palmeiras foi mal e virou gozação após campanha péssima no torneio da Fifa. Na edição de 2021, o Palmeiras, praticamente com o mesmo grupo e comissão, foi ridículo.

Mas há explicação. Disputou toda a temporada sem folga. Física e mentalmente, estava destruído após jogos decisivos da Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores. Depois de ganhar a competição sul-americana pela segunda vez seguida, aumentando para três a quantidade de conquistas (a outra ocorreu em 1999), o elenco respirou aliviado e relaxou. Uma conduta mais do que natural após tamanho desgaste.

Só que uma semana depois, o time tinha de disputar o Mundial. Não teve pernas nem ânimo nem concentração para isso. Deu no que deu. Ficou em quarto lugar, frustrou sua torcida e fez a festa dos rivais.

A condição é outra desta vez. O Palmeiras descansou e recomeçou do zero. O elenco está com cabeça boa e preparado fisicamente. Vive o Mundial há um mês e usa o Paulistão para treinar e se ajustar.

O técnico Abel Ferreira também entende melhor o peso que o brasileiro dá à disputa. Ganhar o Mundial é estar no Olimpo. É consagrar todos do clube, dos jogadores à presidente, passando pelos dirigentes, colaboradores e treinador.

Abel mostrou que sabe armar times para 90 minutos decisivos, como fez diante do Atlético-MG e Flamengo na Libertadores. Terá de fazer o mesmo no Mundial para voltar para casa festejando o que seria a maior conquista do clube na atualidade e obrigando muitos palmeirenses a pagar suas promessas de joelhos.

Serão dois jogos. O primeiro deles, uma das semifinais, contra o vencedor de Al Ahly e Monterrey. Não importa quem seja. O Palmeiras trabalha para passar e chegar à final. Dando certo, o time Dudu e Raphael Veiga pode medir forças com o Chelsea, favorito para a final e para ganhar o torneio. O Palmeiras terá de mudar também essa escrita.