Palmeiras e Atlético-MG estreiam em casa na Copa Libertadores da América

LUQUE - A Conmebol divulgou nesta quarta-feira o calendário de jogos da Libertadores do ano que vem. Das equipes brasileiras já garantidas na fase de grupos, Palmeiras e Atlético-MG estrearão em casa. O time paulista recebe o Sporting Cristal, enquanto os mineiros jogam contra o vencedor do confronto entre São Paulo e Bolívar, pela fase preliminar. Já o Corinthians vai à Bolívia, onde enfrenta o San José, enquanto o Fluminense joga na Venezuela com o Caracas.

Além do São Paulo, o Grêmio também atua na fase preliminar, contra a LDU, pelo direito de disputar a competição. Os jogos dessa fase ocorrerão nas semanas dos dias 23 e 30 de janeiro. Já a fase de grupos acontece de 6 de fevereiro a 17 de abril. Para as oitavas de final foram reservadas três semanas, de 24 de abril, 1.º e 8 de maio, enquanto as quartas de final foram marcadas para as semanas dos dias 15 e 22 de maio.

Então a Libertadores será paralisada para disputa da Copa das Confederações, que acontecerá de 15 a 30 de junho. Somente na semanas de 3 e 10 de julho a competição continental será retomada, com as semifinais. A grande decisão está marcada para 17 e 24 de julho.