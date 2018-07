Palmeiras é azarão na Copa do Brasil, diz Márcio Araújo

SÃO PAULO - Atual campeão da Copa do Brasil, o Palmeiras inicia nesta quarta-feira o busca pelo segundo título seguido na competição longe de admitir favoritismo. O volante Márcio Araújo afirmou nesta terça-feira que o time pode ser considerado uma surpresa no torneio, assim como foi em 2012.

"Vamos entrar na competição na mesma condição que o ano passado, como ''azarão''. Tem outras equipes de mais destaque no cenário do futebol brasileiro, mas vamos tentar surpreender mais uma vez", disse o jogador, que fez parte do time campeão em 2012. Na ocasião a equipe não estava cotada ao título até bater na semifinal o Grêmio por 2 a 0 fora de casa. Agora na Série B, o clube usa a competição mata-mata para testar a força do elenco e buscar uma vaga na Copa Libertadores de 2014, o ano do centenário.

A atual edição da Copa do Brasil tem o diferencial de contar com times que jogaram a Libertadores deste ano, como o próprio Palmeiras. A mudança no regulamento permite ao clube ganhar pela segunda vez consecutiva a competição, feito inédito no futebol brasileiro. Porém a inovação permitiu a entrada de grandes concorrentes como o Atlético-MG, atual campeão da Libertadores, o Corinthians, campeão mundial, e o Fluminense, campeão brasileiro.

Assim como no ano passado, o Atlético-PR volta a ser adversário do Palmeiras. Porém em vez das quartas de final, o confronto será pelas oitavas e marca a estreia do time do técnico Gilson Kleina. "Temos que manter a mesma determinação dos jogos da Série B. O treinador pediu para termos uma mentalidade diferente e evitar levar gols dentro de casa", contou.