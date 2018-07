Palmeiras e Botafogo empatam sem gols no Engenhão

Com o resultado, o Botafogo chegou aos 44 pontos, na sexta colocação da tabela. O Palmeiras, que vinha embalado nas últimas rodadas, estacionou na nona posição, com um ponto a menos que o time carioca.

Com as equipes ainda alimentando sonhos de Libertadores, quiçá título, era de se esperar ousadia neste domingo. E foi assim nos minutos iniciais, com palmeirenses e botafoguenses promovendo um jogo aberto, movimentado, e com precoces chances de gols.

Jobson, que voltou ao time depois de muita polêmica sobre desvios de conduta, quase abriu o marcador após erro da zaga alviverde, mas foi travado por Maurício Ramos. Aos sete, Gabriel Silva interceptaria com a mão chute de Loco Abreu. Mas o uruguaio desperdiçou o pênalti ao bater para fora, à direita de Deola.

Depois dos minutos iniciais de jogo franco, a cautela tomou conta dos times. As defesas passaram a prevalecer sobre os ataques e as oportunidades de gol escassearam. Os palmeirenses, em especial, tinham muitas dificuldades de penetrar na área alvinegra.

Valdívia estava apagado e Kléber era muito bem marcado pela direita. Após a metade do primeiro tempo, o atacante passou a atuar na esquerda, em cima de Antônio Carlos, que estava pendurado com cartão amarelo. Provavelmente a pedido de Felipão, que tentava forçar uma expulsão. Aconteceu o contrário, no entanto.

Os times voltaram sem alterações para o segundo tempo e o Botafogo continuou melhor em campo. Logo aos três, Marcelo Cordeiro preferiu a assistência ao chute, quando estava cara a cara com Deola, Loco Abreu errou a passada e chegou atrasado.

O técnico palmeirense tentou melhorar a articulação de sua equipe colocando Lincoln no lugar de Rivaldo, mal no jogo, aos 19. Mas foi o Botafogo que quase marcou. Mais uma vez, Marcelo Cordeiro entrou pela esquerda e serviu Loco Abreu. Em tarde infeliz, o uruguaio furou. A bola ainda sobrou para Jobson, que perdeu gol feito, aos 26.

E quase os paulistas acham um gol de presente. Aos 42, Dinei pegou a sobra na área e chutou prensado. Renan salvou. Com o jogo nos finalmentes, Kléber deixou a mão no rosto de Alessandro e recebeu o cartão vermelho.

Pela 30.ª rodada, o Botafogo tem pela frente o clássico contra o Fluminense, domingo, às 18h30, no mesmo Engenhão. Já o Palmeiras recebe o Ceará, na Arena Barueri, no mesmo dia e horário.

Ficha Técnica:

Botafogo 0 x 0 Palmeiras

Botafogo - Renan; Antônio Carlos, Danny Morais, Márcio Rosário, Alessandro; Fahel, Somália (Edno), Lúcio Flávio (Caio), Marcelo Cordeiro; Jobson e Loco Abreu. Técnico: Joel Santana.

Palmeiras - Deola; Márcio Araújo, Danilo, Maurício Ramos, Gabriel Silva; Edinho, Tinga, Marcos Assunção, Rivaldo (Lincoln); Valdivia (Dinei) e Kléber. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

Cartões amarelos - Danny Morais, Márcio Rosário, Antônio Carlos (Botafogo); Maurício Ramos, Valdivia, Gabriel Silva, Edinho e Tinga (Palmeiras).

Cartão vermelho - Kléber (Palmeiras).

Árbitro - Wilton Pereira Sampaio (DF).

Renda - R$ 217.350,00.

Público - 9.950 pagantes.

Local - Estádio Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).