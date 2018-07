Palmeiras e Bragantino empatam sem gols em estreia no Paulistão

SÃO PAULO - O ano mudou, mas a sorte continua distante do Palmeiras em 2013. Na estreia pelo Campeonato Paulista neste domingo, a equipe alviverde jogou melhor que o adversário e dominou o confronto, mas não saiu de um empate por 0 a 0 contra o Bragantino no Estádio do Pacaembu. O resultado poderia ter sido diferente, se o centroavante Hernán Barcos não tivesse perdido um pênalti no segundo tempo, mandando a bola na trave. Com o resultado, o Palmeiras manteve a marca positiva de 18 anos sem perder no início da competição, mas estreou sem a vitória desejada pela torcida.

Com menos contratações para temporada em relação a seus maiores rivais, a equipe comandada pelo técnico Gilson Kleina veio com poucas mudanças em relação à que foi rebaixada no Campeonato Brasileiro de 2012. Com Barcos como capitão, as novidades foram as estreias do goleiro Fernando Prass (ex-Vasco) e do lateral-direito Ayrton (ex-Coritiba), além da volta do volante Souza, que fez boa temporada no ano passado no Náutico.

A primeira oportunidade mais forte de gol foi do Bragantino. Aos 6 minutos, o lateral-esquerdo Léo Jaime recebeu a bola na grande área, mas chutou sem direção e a bola foi para longe do gol de Fernando Prass. O Palmeiras respondeu logo em seguida, aos 9, quando, depois de uma cobrança de falta, Barcos recebeu a bola de costas para o gol. Ele girou e chutou, mas a bola pegou efeito e foi para a fora.

Aos 12, Souza, destaque da partida, cobrou falta pelo lado esquerdo da intermediária. A bola passou perigosamente acima do travessão de Rafael Defendi, levantando a torcida alviverde. Aos 14, desta vez com bola rolando, o mesmo Souza arriscou chute cruzado de fora da área, mas a bola passou rente à trave esquerda do goleiro do Bragantino e, por pouco, o placar não foi aberto no Pacaembu.

O volante palmeirense empolgava os torcedores, já que, aos 18, com mais uma cobrança de falta na intermediária, obrigou Rafael Defendi a praticar uma importante defesa. A equipe alviverde tinha o domínio da partida e quase chegou novamente ao gol aos 22, num cruzamento de Luan, com Barcos cabeceando a bola para cima do gol.

Após os 25 minutos de jogo, os lances mais agudos de gol diminuíram, mas o Palmeiras continuou com o maior domínio de bola. Com boa marcação, o alviverde roubava várias bolas da equipe do interior e deixou boa impressão para sua torcida, apesar do placar inalterado da etapa inicial.

Para o segundo tempo, as equipes voltaram sem modificações. O Bragantino voltou pressionando um pouco mais do que na primeira metade, mas esta mudança se restringiu à marcação, sem gerar lances de perigo contra o Palmeiras.

Aos 11 minutos, Souza voltou a atormentar a defesa do Bragantino e sofreu pênalti. Ele apareceu livre na pequena área, driblou o goleiro e foi derrubado. Na cobrança, Barcos tentou colocar a bola no canto direito de Rafael Defendi, mas ela caprichosamente carimbou a trave, frustrando a torcida.

Após o pênalti perdido, o técnico Gilson Kleina não esperou para mudar o Palmeiras. Tirou o meia Patrick Vieira para a entrada do atacante Maikon Leite e tirou o criticado Luan para a entrada de Mazinho.

O substituto de Luan, por sinal, quase marcou poucos minutos depois de entrar. Aos 30, ele dominou uma bola na entrada da área e mandou um chute forte, mas ela novamente carimbou a trave.

A equipe continuou buscando a vitória, mas o nervosismo atrapalhou no final e a torcida saiu do estádio insatisfeita com o resultado. A esperança de dias melhores continua ligada à saída do presidente Arnaldo Tirone do comando alviverde. Nesta segunda-feira (21), o clube terá eleição para o posto e o vencedor (os candidatos são Paulo Nobre ou Décio Perin) terão muito trabalho a fazer.

O Palmeiras volta a campo na quarta-feira, fora de casa, contra o Oeste, em São José do Rio Preto. O Bragantino recebe no mesmo dia o Linense, em Bragança Paulista.

PALMEIRAS 0 X 0 BRAGANTINO

PALMEIRAS - Fernando Prass; Ayrton (Caio), Maurício Ramos, Henrique e Juninho; Márcio Araujo, Souza, Wesley e Patrick Vieira (Maikon Leite); Luan (Mazinho) e Barcos. Técnico: Gilson Kleina.

BRAGANTINO - Rafael Defendi, Kadu, André Astorga e Carlinhos; Geandro, Thiago Santos (Matheus), Preto (Neto), Malaquias e Léo Jaime; Barboza e Lincom. Técnico: Mazola Júnior.

ÁRBITRO - Vinícius Furlan.

CARTÕES AMARELOS - Malaquias e Rafael Defendi (Bragantino).

RENDA - R$ 340.890,00.

PÚBLICO - 10.167 pagantes.

LOCAL - Estádio do Pacaembu, em São Paulo.

CONFIRA OS LANCES DO JOGO

SEGUNDO TEMPO

48 min - Termina sem gols o jogo no Pacaembu. Palmeiras sai vaiado pela torcida.

46 min - Já nos acréscimos, Souza sai para mais uma cobrança de falta. Defendi se adianta e defende.

45 min - Léo Jaime sai para o contra-ataque, mas é alcançado pela defesa do Palmeiras, que afasta. Jogo vai até os 48.

38 min - Sai o estreante Ayrton, lateral, para a entrada do atacante Caio, no Palmeiras.

37 min - Palmeiras tem novas chances mal aproveitadas de gols. Setor de criação não consegue resolver as dificuldades impostas pela marcação do rival e jogo vai chegando ao final sem nenhuma mudança no marcador.

31 min - Mazinho pega a bola na entrada da área, Defendi pula, mas a bola bate direto na trave.

29 min - Os zagueiros Astorga e Cadu, do Bragantino, não dão espaço para os atacantes palmeirenses. O capitão Barcos não conseguiu escapar da marcação do capitão rival.

24 min - Maikon Leite entra para dar velocidade ao ataque palmeirense e é derrubado parto da grande área. Souza cobra para fora. Kleina muda mais uma vez o setor, com a substituição de Luan por Mazinho.

19 min - Sai Thiago Santos e entra Matheus no Bragantino. Gilson Kleina também faz alterações: troca Patrick Vieira, que acaba de tentar seu primeiro chute a gol na partida, por Maikon Leite.

15 min - Preto sente e é tirado de campo pelo atendimento médico. Enquanto isso o zagueiro Astorga, capitão do Bragantino, afasta uma bola perigosa do Palmeiras.

13 min - NA TRAAAAAAVE! Barcos cobra pênalti e erra a cobrança!!

11 min - PÊNALTI! Rafael Defendi derruba Souza e leva cartão. Barcos vai para a cobrança.

9 min - Sai o primeiro cartão amarelo do jogo, para Malaquias, do Bragantino.

7 min - Palmeiras repete primeiro tempo e pressiona Bragantino na área. Torcedor palmeirense não para de cantar no estádio. Goleiro Rafael se prepara para cobrança de escanteio para o Palmeiras. Henrique cabeceia para fora.

4 min - Bragantino começa o segundo tempo em vantagem, com uma falta perigosa. Cobra curto e desperdiça o lance.

0 min - Equipes voltam sem alterações no segundo tempo. O árbitro Vinicius Forlan autoriza e jogo recomeça no Estádio do Pacaembu, em São Paulo.

PRIMEIRO TEMPO

45 min - Termina em 0 a 0 o primeiro tempo entre Palmeiras e Bragantino. Palmeiras tem mais posse de bola durante todo o período, mas não é feliz nas finalizações. Bem montado na defesa, o Bragantino,em contrapartida, encontra dificuldade para chegar na área do adversário e aparece bem menos na partida.

40 min - Primeiro tempo vai se encaminhando para os minutos finais no zero a zero. Malaquias sofre falta para o Bragantino. Henrique afasta e clube cobra seu primeiro escanteio no jogo, que termina sem gol e em contra-ataque palmeirense.

35 min - Carlinhos tira anula tentativa de finalização de Luan, demonstrando reação do Bragantino. O time, porém, continua inferior na partida.

32 min - Souza mais uma vez! Jogador se destaca na partida. Ele se arrisca e chuta direto para o gol, de fora da área. Palmeiras continua pressionando o Bragantino.

29 min - Palmeiras emenda sequência de cobranças de escanteio com Souza lançando boas bolas para dentro da área, mas elenco falha na recepção e nada de gol no Pacaembu.

25 min - Léo Jaime tenta chegar novamente ao gol palmeirense, cruza, mas não tem ninguém para receber. O Bragantino tem dificuldade para manter a posse de bola.

22 min - Bragantino desperdiça chance de abrir o placar. Jogadores tabelam na grande área, mas finalização sai ruim e Prass afasta com facilidade o risco. Palmeiras contra-ataca e tem nova chance de marcar com cabeçada de Barcos.

20 min - Palmeiras aparece mais no primeiro tempo, permanece na área do Bragantino e tem várias chances com bola parada. Dessa vez Ayrton cobra falta perto da grande área, mas chuta mal.

17 min - Cobrança de falta para o Palmeiras. Mais uma vez é Souza quem cobra, ocupando o lugar deixado por Marcos Assunção. A bola passa a barreira e o goleiro Rafael defende.

16 min - Do outro lado do campo, Malaquias tenta marcar, mas a bola vai direto para as mãos do goleiro Fernando Prass.

15 min - Souza rouba a bola no campo de ataque e finaliza, mas bola vai para fora. Movimentação é grande perto do gol do Bragantino.

12 min - Palmeiras perde mais uma chance com bola parada. Souza cobrou e a bola passou perto do gol. Mesmo com a chance desperdiçada, torcida está animada e ecoa no estádio.

11 min - Malaquias sai com a bola para o Bragantino, mas se atrapalha e acaba cometendo falta contra o clube.

10 min - O lateral Ayrton estreia hoje no Palmeiras e começa a partida pedindo a bola a todo o tempo.

8 min - Juninho sofre falta em bola dividida e o torcedor palmeirense festeja a chance com bola parada. Souza vai para a cobrança. Henrique e Mauricio Ramos vão para a área. Barcos arrisca um chute, mas a bola não entra para abrir o placar para o Palmeiras.

6 min - Lance perigoso! Léo Jaime, do Bragantino, recebe perto do gol, mas chuta para fora.

3 min - Henrique afasta com tranquilidade a primeira tentativa de gol do Bragantino.

0 min - Bola rolando no Pacaembu. Barcos entra como capitão do time do Palmeiras. O Alviverde dá o pontapé inicial.