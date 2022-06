Palmeiras e Corinthians afloram rivalidade no futebol feminino em dérbi pela liderança do Brasileiro

Dérbi paulista mexe com o ânimo de todos os torcedores de Corinthians e Palmeiras. Em qualquer categoria. Neste sábado, às 14h, para além da rivalidade, os times medem forças pelo Campeonato Brasileiro Feminino em disputa direta pela liderança do torneio. Em campo, no Allianz Parque, o recente histórico do confronto pesa a favor do lado alvinegro, mas a boa campanha na temporada deixa as palestrinas confiantes em somar uma importante vitória.

No Campeonato Brasileiro Feminino, o Palmeiras detém a liderança, com 25 pontos em dez partidas. O time alviverde somou oito vitórias, um empate e apenas uma derrota. O Corinthians escolta o rival desde o início da competição. Com um ponto a menos (24), basta uma vitória para a equipe saltar para a ponta e poder controlar a vantagem na reta final da primeira fase. As corintianas estão invictas, ganharam sete jogos e empataram três.

Com 16 participantes, o torneio nacional prevê a realização de 15 jogos ao longo da primeira fase (turno único). As oito melhores equipes avançam para as quartas de final. Em jogos de ida e volta, o torneio mata-mata segue para semifinais e a tão sonhada final. Quem obtém a melhor campanha, possui a vantagem de decidir em casa seus confrontos. Por isso, o clássico ganha mais importância.

As duas conquistas nacionais consecutivas alçaram o Corinthians ao posto de melhor time feminino do Brasil. Com fama de imbatível em território brasileiro, as comandadas de Arthur Elias têm potencial para repetir os bons números e buscar o tri. Mesmo na casa das rivais, a série sem derrotas dá motivação para as atletas garantirem que o lado alviverde não comemora pela primeira vez uma vitória em um dérbi no Nacional.

TABU

Desde que o futebol feminino passou a ter como principal competição no País o Campeonato Brasileiro, o Palmeiras participou de três edições na elite (2020, 2021 e 2022) e teve sua melhor colocação na temporada passada, ficando com o vice. O Corinthians, por sua vez, está em sua sétima atuação, tendo erguido o troféu em três oportunidades (2018, 2020 e 2021).

Até agora, foram seis encontros entre Palmeiras e Corinthians no Campeonato Brasileiro. O time alvinegro venceu quatro vezes, somou dois empates e ostenta um importante tabu, que tem impedido o Palmeiras de conquistar troféus relevantes. O último dérbi foi realizado no início da atual temporada, pela Supercopa do Brasil. O campeão Corinthians derrubou o Palmeiras, na Neo Química Arena, com um triunfo acachapante, por 3 a 0.

O bobinho no aquecimento, por aqui, é diferente. Não basta tomar a bola, mas também é preciso chegar em uma das posições antes das outras trocarem de lugar. Mas tem algo que é igual em todos os lugares: a mais nova sempre sofre, diz aí @TarcianeLima pic.twitter.com/wjYV9uYThW — Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) June 2, 2022

"É uma semana diferente, mas não pode ser uma semana que nos sufoque, é mais motivada, interessante e sempre com alegria. Quem joga futebol o faz pelos grandes jogos, para a nossa torcida, que está comprando ingresso e vai comparecer. Estamos felizes por estarmos aqui e enfrentarmos esse grande duelo", afirmou o técnico palmeirense Hoffmann Túlio.

Sem poder contar com a presença da torcida corintiana, devido às retrições no Estado de São Paulo e a imposição de torcida única em clássicos, as atletas alvinegras confiam que, mesmo de longe os torcedores poderão enviar suas energias positivas e contagiar o grupo para a conquista de uma nova vitória. "Não deixem de torcer pela gente", pediu Diany Martins.