Palmeiras e Corinthians disputam atacante argentino, diz jornal

O atacante Martín Benítez, de 21 anos, pode ser o novo motivo para uma disputa nos bastidores entre Palmeiras e Corinthians. O jogador ,destaque do Independiente, da Argentina, está nos planos dos dois rivais, segundo a imprensa argentina. O jornal Olé divulgou que o ponta esquerda tem conversas adiantadas com o Corinthians, mas que o Palmeiras também tem interesse em sua contratação. A diretoria do time alviverde nega que tenha interesse no jogador.

Benítez tem como principais características, a velocidade e atuar bastante pelas pontas. Ele já foi convocado para seleções de base da argentino e nesta temporada, marcou dois gols em 13 jogos pelo Independiente, no Campeonato Argentino. O Benfica, de Portugal, e o Atlético-MG também demonstraram interesse em seu futebol recentemente.

Palmeiras e Corinthians vivem situações distintas em relação ao ataque. Ambos possuem muitas opções, mas que estão em fases opostas. No time alviverde, o técnico Cuca conta com alguns jogadores na posição em bom momento, como Barrios, Gabriel Jesus e Róger Guedes e ainda tem Alecsandro, Cristaldo, Dudu, Erik, Luan e Rafael Marques.

Já Tite conta com sete opções para o ataque, mas nenhuma parece empolgar, casos de André, Lucca, Romero, Luciano, Rildo, Claudinho e Isaac. Bruno Paulo, que disputou o último paulista pelo Audax, poderia ser uma opção, mas foi reprovado nos exames médicos e não tem sua contratação assegurada.