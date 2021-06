Após eliminações, Palmeiras e Corinthians fazem clássico para tentar amenizar a crise

Eliminados precocemente da Copa do Brasil, Palmeiras e Corinthians se enfrentam hoje e tentam amenizar a crise. O confronto acontece hoje, às 19h, no Allianz Parque, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Mas apesar de os torcedores dos dois lados estarem insatisfeitos com as equipes, as situações dos clubes são bem distintas. Um vive crise por correr o risco de não levantar uma taça na atual temporada. O outro, para evitar o rebaixamento.

O Palmeiras acumulou neste ano três vices: Supercopa, Recopa Sul-Americana e Campeonato Paulista. Na quarta-feira, a paciência do torcedor chegou no limite com a queda em casa nos pênaltis para o CRB, na terceira fase da Copa do Brasil.

O que ameniza um pouco esses problemas é que o Palmeiras vem de três conquistas na temporada passada: Paulista, Copa do Brasil e Libertadores e neste ano ainda tem a competição continental para disputar. O elenco também oferece alternativas ao técnico Abel Ferreira. Mesmo assim, uma das principais críticas feitas a atual diretoria é que não foram feitas contratações neste ano - só Danilo Barbosa chegou para esta temporada.

Abel admite também que a pressão aumentou no clube. “Jogamos sempre para ganhar e quando não ganhamos estamos sempre pressionados. Temos um jogo bom em casa para dar uma boa resposta. Vamos ter menos jogos, é o que vai acontecer, era uma competição que queríamos voltar a estar na decisão, queríamos ganhar de novo, mas estamos fora, temos de assumir e é isto que tenho a dizer”, comentou após a queda para o time alagoano.

O Corinthians vive uma crise mais preocupante. Além de ter brigado para fugir do rebaixamento no Brasileirão anterior, neste ano coleciona eliminações. Com um elenco bastante limitado, trocou recentemente o técnico Vagner Mancini, que vinha tentando encaixar jogadores da base no time principal, pelo inexperiente Sylvinho.

Em quatro jogos, o novo treinador somou duas derrotas, um empate e uma vitória. Marcou apenas um gol, de pênalti, e sofreu três. E não é que tenha enfrentado grandes equipes. Teve três confrontos em seguida com o Atlético-GO e não conseguiu balançar as redes do adversário. A falta de agressividade custou a eliminação na terceira fase da Copa do Brasil. A vitória foi sobre o América-MG.

Antes do vexame no torneio nacional, o Corinthians já havia sido eliminado na primeira fase da Copa Sul-Americana. Em um ano em que a diretoria tenta equilibrar as contas, restará ao torcedor sofrer com essa equipe, sem contratações, no Campeonato Brasileiro.

“Infelizmente, um clube muito grande que já tem a terceira eliminação no ano. Temos o Brasileiro, que recentemente começamos. Um campeonato difícil. Temos que competir, ser dignos, ser firmes, trabalhar nessa construção. Buscar sempre uma performance melhor e resultados melhores. Temos que dar passos para frente. É trabalho, dedicação, correção, são conceitos e comportamento, e isso vamos fazer todos os dias. Temos o Brasileiro, vamos lutar para fazer um campeonato digno de Corinthians”, comentou Sylvinho após a queda para o Atlético-GO.

Baixas

O Palmeiras terá três desfalques por causa da Copa América. Além do goleiro Weverton, convocado para a seleção brasileira, o técnico Abel Ferreira não contará com Matías Viña e Gustavo Gómez, que defenderão Uruguai e Paraguai, respectivamente - o trio pode desfalcar a equipe por até nove jogos a depender do desempenho das seleções.

Jailson deve ser o titular da meta alviverde. Para a zaga, o treinador conta com o retorno de Kuscevic. Ele, Luan e Renan brigam por duas vagas. Na lateral esquerda, Victor Luis continua como titular.

Outro retorno no Palmeiras é de Gabriel Menino. Ele ficou de fora dos últimos três jogos pois estava com a seleção brasileira olímpica. O jogador participou de dois treinos com o restante do elenco e está à disposição.

O Corinthians não contará com Otero, convocado pela seleção da Venezuela para a Copa América. Com contrato até o final de junho é provável que o jogador nem vista mais a camisa do clube.

O último confronto entre as equipes foi pela semifinal do Campeonato Paulista. O Palmeiras venceu por 2 a 0 na Neo Química Arena e avançou na competição.

FICHA TÉCNICA:

PALMEIRAS X CORINTHIANS

PALMEIRAS: Jailson, Mayke (Gabriel Menino), Luan, Renan e Victor Luis; Felipe Melo, Raphael Veiga e Gustavo Scarpa; Rony, Luiz Adriano e Wesley (Willian). Técnico: Abel Ferreira.

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Roni (Ramiro) e Cantillo; Gustavo Mosquito, Luan e Mateus Vital. Técnico: Sylvinho.

ÁRBITRO: Flavio Rodrigues de Souza.

HORÁRIO: 19h.

LOCAL: Allianz Parque.

NA TV: Premiere.