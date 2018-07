Palmeiras e Corinthians fazem duelo dos invictos nesta quarta-feira

Palmeiras e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque, com longas invencibilidades em defesa. O time alviverde não perde em casa há 31 jogos. Já os comandados de Fábio Carille estão na liderança do Brasileiro e somam 26 partidas de invencibilidade.

No único encontro entre os rivais na temporada, o Corinthians ganhou por 1 a 0, em sua arena, gol de Jô. "Eles têm invencibilidade deles e nós, a nossa. Vamos entrar em campo sem pensar nisso, pois do contrário será um peso muito grande", disse o meia Tchê Tchê.

Nesse período de invencibilidade, 28 jogos do Palmeiras foram no Allianz Parque, com 21 vitórias e sete empates. Os outros três jogos como mandante foram em Araraquara e no Pacaembu: duas vitórias e um empate. Como a última derrota foi em 24 de julho passado, restam mais dois jogos para a equipe completar um ano invicta em seus domínios.

O Corinthians coleciona dez empates e 16 vitórias nas últimas partidas. Mas Carille também não se deixa levar pelas estatísticas. "Não gosto de falar de números. O fato é que, se a gente ganhar, acredito que fica mais difícil para o Palmeiras (ser campeão), mas tem muita coisa para acontecer", disse Carille, lembrando que um resultado positivo faz o Corinthians aumentar para 16 pontos a vantagem em relação ao rival.

A partida pode ser ainda um tira-teima na casa alviverde. Desde a inauguração da arena, em novembro de 2014, as equipes se enfrentaram três vezes, com uma vitória para cada lado e um empate. O equilíbrio se repete no saldo de gols, que está empatado, com quatro gols marcados para cada adversário.