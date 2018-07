Palmeiras e Corinthians jogam domingo no Pacaembu

A principal dúvida antes da realização da reunião desta segunda-feira era quanto ao local do clássico entre Palmeiras e Corinthians. O duelo foi marcado para o domingo, às 16 horas, no Estádio do Pacaembu. Mandante do jogo, o Palmeiras poderia realizá-lo em outro local, por considerar que o rival estaria mais acostumado a jogar no estádio.

A segunda partida das oitavas de final da Libertadores do Santos pode ter pesado para que o seu jogo fosse marcado para o sábado. O time da Vila Belmiro encara o América, no México, no dia 3 de maio. Assim, o duelo com o São Paulo ficou mesmo para o sábado no Estádio do Morumbi.