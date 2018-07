Palmeiras e Crefisa estão próximos de anunciar vínculo de dois anos

Palmeiras e Crefisa conversam para renovar a parceira nos próximos dias. O acordo, que até então era de um ano, deve ser agora por duas temporadas, com investimento anual de R$ 80 milhões mais premiações por metas atingidas. A patrocinadora ainda assume o salário integral do atacante Lucas Barrios.

A diretoria do clube e os empresários avançaram no fechamento do acerto em encontro nesta quinta-feira. A Crefisa já patrocina o Palmeiras desde 2015. O acordo era de R$ 66 milhões por ano. O contrato venceu no último dia 21 de janeiro, mas o time continua expondo a marca, pois o contrato permite a aparição do anúncio até um mês depois do fim do vínculo.

A Crefisa bancou a contratação de seis jogadores do elenco do Palmeiras: Barrios, Guerra, Vitor Hugo, Fabiano, Dudu e Thiago Santos. Nos últimos meses, a empresa doou cerca de R$ 25 milhões ao clube para auxiliar na contratações de reforços.