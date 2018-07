Palmeiras e Cruzeiro dividem liderança no novo ranking de clubes da CBF

A CBF divulgou nesta segunda-feira a atualização de 2017 de seu ranking nacional de clubes. E a liderança ficou nas mãos de duas equipes: Palmeiras, vice-campeão brasileiro, e Cruzeiro, que levantou o título da Copa do Brasil. Os times mineiro e paulista possuem 15.288 pontos cada um.

Assim, Palmeiras e Cruzeiro desbancaram o Grêmio, que terminou 2016 na liderança e agora é o terceiro colocado, com 15.092 pontos. Vale lembrar que o título conquistado pelos gaúchos na Libertadores em nada influencia a sua posição na lista, já que não lhe dá pontos a mais.

Curiosamente, o Corinthians caiu no ranking, apesar de ter sido o vencedor do Campeonato Brasileiro. Se foi o quarto colocado ao fim de 2016, termina 2017 apenas em sexto na lista, com 14.076 pontos. Entre os três primeiros e o time paulista, estão o Santos, quarto, com 14.884 pontos, e o Atlético-MG, quinto, com 14.312.

Finalista da Copa Sul-Americana - também não receberá pontos extras se for campeão -, o Flamengo é o sétimo colocado, com 12.796 pontos, seguido por Botafogo (11.958), Atlético-PR (11.718) e Internacional (11.368), que fecham o top 10.

São Paulo, em 11.º, Fluminense, 12.º, e Vasco, 13.º, são os principais clubes a ficarem fora dos 10 primeiros. Destaque também para a Chapecoense, que subiu da 19.ª posição em 2016 para a 14.ª este ano.

Para formular esta relação de clubes, a CBF manteve os critérios do ano passado. Os times somam pontos disputando as quatro divisões do Campeonato Brasileiro (Séries A, B, C e D) e a Copa do Brasil nos últimos cinco anos. As campanhas mais recentes valem mais do que as anteriores.

A entidade anunciou também o ranking das federações estaduais. E nele, a paulista manteve a hegemonia, na liderança, com 88.100 pontos. Rio de Janeiro, com 52.555, Minas Gerais, 47.196, Rio Grande do Sul, 39.029, e Santa Catarina, 35.264, vêm na sequência.

Confira abaixo o Top 50 do ranking da CBF:

1 - Palmeiras

1 - Cruzeiro

3 - Grêmio

4 - Santos

5 - Atlético-MG

6 - Corinthians

7 - Flamengo

8 - Botafogo

9 - Atlético-PR

10 - Internacional

11 - São Paulo

12 - Fluminense

13 - Vasco

14 - Chapecoense

15 - Sport

16 - Ponte Preta

17 - Coritiba

18 - Vitória

19 - Figueirense

20 - Atlético-GO

21 - Bahia

22 - Goiás

23 - Avaí

24 - América-MG

25 - Paysandu

26 - Santa Cruz

27 - Ceará

28 - Paraná

29 - Criciúma

30 - Joinville

31 - ABC

32 - Náutico

33 - Juventude

34 - Luverdense

35 - Bragantino

36 - CRB

37 - Oeste

38 - Boa

39 - Sampaio Corrêa

40 - Londrina

41 - Vila Nova

42 - Fortaleza

43 - América-RN

44 - Brasil de Pelotas

45 - Botafogo-PB

46 - Tupi

47 - ASA

48 - Guarani

49 - Portuguesa

50 - Cuiabá