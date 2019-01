Palmeiras e Cruzeiro ganham sem sustos e avançam às oitavas da Copa São Paulo

Palmeiras e Cruzeiro foram a campo neste domingo, pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, e garantiram a classificação às oitavas de final. Sem maiores dificuldades, o time paulista venceu o Galvez por 3 a 0, em Capivari, mesmo placar do triunfo da equipe mineira sobre o Marília.

Veron, Lincon e Airton marcaram os gols da vitória palmeirense. Agora, a equipe do técnico Wesley Carvalho se prepara para enfrentar o Figueirense na próxima fase. O time catarinense se classificou com uma goleada por 4 a 1 sobre o Trindade-GO, também neste domingo.

O Cruzeiro, por sua vez, ficou com a vaga após vencer o Marília por 3 a 0, em Marília, com gols marcados por Maurício, Jonathan Monteiro e Leonardo. O próximo adversário dos comandados do treinador Ricardo Rezende será o Rio Preto, que avançou após uma vitória por 1 a 0 sobre o São José-RS.

Outro confronto já definido das oitavas de final será entre Botafogo e Guarani. O Mirassol também garantiu vaga, mas ainda aguarda o duelo entre Ferroviária e São Paulo para saber contra qual equipe fará seu próximo confronto.

Confira os resultados dos jogos deste domingo na Copa São Paulo:

América-MG 0 x 1 Botafogo

Internacional 0 x 5 Guarani

Rio Preto 1 x 0 São José-RS

Trindade-GO 1 x 4 Figueirense

Mirassol 2 (4) x (2) 2 Athletico-PR

Cruzeiro 3 x 0 Marília

Palmeiras 3 x 0 Galvez-AC