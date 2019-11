Palmeiras e Flamengo abrem 'maratona' de jogos com partidas da base no Pacaembu

Palmeiras e Flamengo terão nesta quinta-feira um aquecimento para o encontro de domingo, no Allianz Parque, pelo Campenato Brasileiro. Os dois clubes vão se enfrentar duas vezes em partidas dos elencos sub-17 e sub-20, no Pacaembu. Os jogos terão início às 15h30 e às 18h30, com os portões abertos e sem cobrança de ingressos. Pela televisão, a transmissão será pelo SporTV.

A primeira partida será pela Supercopa sub-17. O Palmeiras entra em campo como campeão da Copa do Brasil da categoria. Já o Flamengo, foi o vencedor do Brasileirão. A volta será no dia 3 de dezembro. Na sequência será a vez das equipes se enfrentarem pela partida de ida da final do Campeonato Brasileiro sub-20. O reencontro está marcado para domingo à tarde, em Cariacica.

Os dois clubes têm se acostumado a disputar títulos nos últimos anos. Em 2016 e 2018, os clubes tiveram confrontos diretos pela taça do Campeonato Brasileiro. A concorrência acirrou a rivalidade e fez os jogadores se provocarem. O episódio mais recente foi a troca de farpas entre o atacante Gabriel e o ex-goleiro palmeirense Marcos após o título do clube carioca da Copa Libertadores.

A animosidade fez inclusive a Polícia Militar (PM) e o Ministério Público (MP) a recomendarem que o jogo entre os dois times no próximo domingo seja de torcida única. Em ofício encaminhado à Federação Paulista de Futebol (FPF), as autoridades dizem ter informações de possíveis brigas e emboscadas organizadas pela internet. Procurado pela reportagem, o Palmeiras afirma não ter sido notificado do assunto.

Distantes desse clima de tensão, os dois elencos das categorias de base vão entrar em campo diante das duas torcidas. No Pacaembu os palmeirenses terão acesso pelo portão principal, enquanto os flamenguistas vão entrar no estádio pelo portão 22. Na semana passada o Palmeiras organizou uma sequência de três jogos da base no estádio. Cerca de 2 mil pessoas estiveram no local ao longo dia.

A sequência de jogos do Palmeiras fez a torcida criar o apelido de "Porcoembu". Para os encontros com o Flamengo, a equipe alviverde não poderá contar com a principal estrela das categorias de base. O atacante Gabriel Veron foi promovido ao time profissional. Aos 17 anos, ele atua em compromissos tanto do sub-17 como do sub-20.