Palmeiras e Flamengo cedem atletas e reforçam o Audax

Do time carioca chega o meia Rodolfo, que chegou a ser titular do Flamengo no Brasileirão de 2013 e jogou a Série B de 2014 pela Ponte Preta. O empréstimo dele vai só até o fim do Paulistão, mas pode ser renovado caso o Audax se classifique à Série B.

O Palmeiras cedeu o jovem Juninho, meia-armador de 20 anos que fez poucas partidas no time de cima, mas jogou nos dois últimos compromissos do clube no Brasileirão do ano passado.

Além deles, o Audax acertou o retorno do volante Camacho, que vai jogar pela terceira vez no clube. Depois de disputar o Paulistão de 2015 pela equipe do técnico Fernando Diniz, ele foi campeão da Série B pelo Botafogo. O Audax não informou a forma de negócio.