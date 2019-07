Palmeiras e Flamengo concentram 24% das receitas entre os principais clubes

A Análise Econômico-Financeira dos Clubes Brasileiros de Futebol de 2018 promovida pelo Itaú BBA mostra um descolamento de Palmeiras e Flamengo em relação aos outros times. O estudo detalhou números de 27 agremiações brasileiras.

Alviverdes e rubro-negros concentram 24% das receitas. Os clubes interveram as posições: o Palmeiras assumiu o topo com uma receita total de R$ 654 milhões, enquanto o Flamengo arrecadou R$ 536 milhões.

De acordo com o consultor do Itaú BBA, César Grafietti, a tendência é a diferença aumentar. "Há um descolamento de Palmeiras e Flamengo, eles jogam uma liga diferente do ponto de vista financeiro. Há uma boa distância que deve aumentar nos próximos anos, porque o contrato da TV, por exemplo, fica maior por desempenho e número de jogos na TV aberta. Com o clube bem financeiramente, tende aumentar o desempenho e consequentemente a quantidade de jogos transmitidos", afirmou.

Apesar do aumento da arrecadação dos clubes com a cota de TV, César Grafietti destaca outras formas de receitas de Palmeiras e Flamengo. Ele aponta a gestão como o principal fator para as agremiações estarem estabilizadas financeiramente.

Na visão do consultor, Corinthians e São Paulo são os principais candidatos a encostar em Palmeiras e Flamengo. Até por isso que ele não acredita em "espanholização" do futebol brasileiro, e sim em algo mais parecido com o que acontece na Inglaterra. "Mais clubes têm potencial. Eles precisam se equilibrar".

A análise do Itaú BBA também mostra uma queda de quase R$ 200 milhões com receita de publicidade no futebol brasileiro. Por outro lado, os números da arrecadação com sócio-torcedor e bilheteria aumentaram. "Futebol explora pouco o que se investe em publicidade no Brasil", disse César Grafietti.

Um dos maiores problemas, na visão do consultor, é quando o clube conta com o dinheiro de venda de jogadores. "Quando não vende, falta dinheiro no caixa. Os clubes precisam de receita maior e rentabilizar a marca", opinou.

Os 27 clubes analisados foram: Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Corinthians, Grêmio, Cruzeiro, Internacional, Fluminense, Vasco, Atlético-MG, Santos, Botafogo, Athletico-PR, Bahia, Sport, Coritiba, Vitória, Goiás, Chapecoense, Ceará, América-MG, Paraná, Fortaleza, Ponte Preta, Avaí, Criciúma e Figueirense. O estudo não encontrou números do CSA.