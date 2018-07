Palmeiras e Flamengo fazem jogo com jeito de final em pleno pontos corridos

Segredo, festas para os times em aeroportos e muita expectativa fazem o confronto desta quarta-feira às 21h45 entre o líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras, contra o vice-líder, Flamengo, nem parecer de uma competição por pontos corridos. A 14 rodadas do fim, o jogo no Allianz Parque pode encaminhar a definição do título da competição.

Os donos da casa têm um ponto de vantagem sobre os adversários, estão há oito jogos sem perder na temporada e buscam tornar a diferença mais confortável – quatro pontos. Já o Flamengo, vem de quatro vitórias seguidas no Brasileiro e sonha em ganhar para ultrapassar o rival e tomar a liderança.

A espécie de final antecipada em um campeonato de 38 rodadas é ocasião rara no histórico da competição. Nas quatro últimas edições o vencedor do torneio saiu com rodadas de antecipação, domínio que frustrou a possibilidade de um confronto direto propiciar a troca de dono na primeira posição.

"É claro que o jogo cria uma expectativa, um caráter de decisão. Temos que fazer o mando de jogo prevalecer para abrir quatro pontos do segundo e ter tranquilidade", afirmou o volante Gabriel, do Palmeiras.

A preparação do time para o jogo incluiu segredo típico de decisão. O técnico Cuca fechou o treino nesta terça e mantém mistério sobre a presença de Gabriel Jesus. O atacante tem lesão na coxa esquerda e é dúvida para enfrentar o Flamengo. O artilheiro do time fez uma atividade à parte, na caixa de areia.

Cuca tem como opções para substituto Rafael Marques, Barrios, Leandro Pereira e Érik. O treinador conta com os retornos do zagueiro Mina e do lateral Jean. Os dois cumpriram suspensão no domingo.

Na segunda-feira a equipe desembarcou recebida com festa no aeroporto de Congonhas após empatar com o Grêmio, em Porto Alegre. Aos gritos de “é quarta-feira” a torcida enviou o recado do quanto espera pelo jogo.

O Flamengo viveu experiência semelhante nesta terça ao deixar o Rio. Uma multidão ruas e avenidas e tomou o aeroporto Santos Dumont para acompanhar a viagem do elenco. O cordão de isolamento não resistiu à presença massiva de torcedores. Na chegada à capital paulista, cerca de 400 pessoas recepcionaram o time.

"Já joguei em clubes gigantes, pude presenciar festas incríveis de grandes torcidas, mas o que eu estou vendo é impressionante", comentou o zagueiro Réver em uma rede social.

PUNIÇÃO

O encontro entre os times no primeiro turno rendeu a ambos punição que será cumprida hoje. Brigas entre torcedores na partida em Brasília, em junho, levou o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) a determinar que a partir de hoje, o Palmeiras terá cinco partidas sem a venda de ingressos para o Setor Gol Norte, local do estádio onde costuma ficar a torcida organizada. Com isso, a carga de ingressos é 20% menor. Até terça foram vendidos 30 mil ingressos, com três setores esgotados.

O Flamengo não terá direito a entradas para torcida visitante por três ocasiões no Brasileiro. Contra o Palmeiras, será o segundo jogo dessa punição.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X FLAMENGO

PALMEIRAS: Jailson; Jean, Mina, Vitor Hugo e Zé Roberto; Gabriel, Tchê Tchê e Moisés; Dudu, Roger Guedes e Barrios (Gabriel Jesus). Técnico: Cuca.

FLAMENGO: Alex Muralha; Pará, Réver, Rafael Vaz e Jorge; Márcio Araújo, Willian Arão e Diego; Gabriel, Everton e Leandro Damião. Técnico: Zé Ricardo.

Juiz: André Castro (GO)

Na TV: PPV

Horário: 21h45

Local: Allianz Parque