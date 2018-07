Palmeiras e Flamengo firmam parceria em venda de ingressos

Torcedores do Flamengo vão poder comprar ingressos para o setor do visitante do jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque, dia 18 de agosto, direto no Maracanã. Assim como os palmeirenses podem garantir, nas bilheterias de sua Arena, entradas para a partida de volta entre os dois clubes, marcada para 6 de dezembro, no Rio de Janeiro.

Em nota, a administração do Maracanã informou que a ação, em parceria com os dois clubes, é uma tentativa de melhorar as condições encontradas pelos torcedores visitantes nas partidas de futebol pelo Brasil.

Em julho deste ano, o estádio também montou uma campanha publicitária para convocar os torcedores paulistas a irem até o Rio de Janeiro para acompanharem as partidas de suas equipes no palco das finais das Copas de 1950 e 2014.

Foram instaladas peças em pontos de ônibus com a mensagem: "Eu, você, Rio, sol, futebol e Maracanã". Os jogos promovidos na época eram Flamengo x Corinthians (12/7), Flamengo x São Paulo (23/8) e Fluminense x Palmeiras (16/9).