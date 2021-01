Palmeiras e Grêmio fazem prévia de final da Copa do Brasil em jogo no Allianz Parque

Semanas antes de iniciarem a decisão da Copa do Brasil, Palmeiras e Grêmio fazem uma prévia nesta sexta-feira, às 21h30, pelo Campeonato Brasileiro. O jogo no Allianz Parque não vale título, mas será importante para os times se estudarem melhor e até disputarem uma vaga entre os quatro primeiros colocados. Atualmente o time gaúcho é o quinto lugar, seguido logo atras pelo Palmeiras.

O clima de Copa do Brasil é tão evidente que nesta quinta-feira a CBF organizou no Rio um encontro entre os dois treinadores para falar justamente sobre a final. O palmeirense Abel Ferreira e o gremista Renato Gaúcho trocaram elogios, destacaram o time um do outro e mostraram o quanto a decisão do torneio traz uma ansiedade.

"O Palmeiras tem grandes jogadores, não é por nada que está em duas finais (Copa do Brasil e Libertadores). O Abel vem fazendo um trabalho maravilhoso", disse Renato Gaúcho. "O Renato tem um trabalho extraordinário no Grêmio e não é por acaso. É fruto de continuidade, acreditar no que faz, mas saber que o caminho está sendo bem feito", comentou o palmeirense.

Apesar das cortesias, em campo os times devem travar um jogo disputado. Invicto há 14 rodadas, o Grêmio poupou alguns titulares na partida anterior, contra o Fortaleza, e agora leva ao Allianz Parque o que tem de melhor. O Palmeiras, por outro lado, vive o desafio de estar com uma sequência intensa de jogos e com pouco tempo para recuperar o elenco.

A equipe ganhou folga na quarta, após a semifinal da Copa Libertadores, e ainda tem de pensar que o jogo seguinte já será o clássico com o Corinthians, na segunda-feira. Por isso, é provável que diante do Grêmio a equipe tenha uma formação modificada. "Temos de gerir energia para ter o máximo em cada jogo. São as informações que vamos tirando", disse Abel.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X GRÊMIO

PALMEIRAS: Weverton; Emerson Santos, Renan, Kuscevic e Esteves; Patrick de Paula, Zé Rafael e Raphael Veiga; Lucas Lima, Breno Lopes e Willian. Técnico: Abel Ferreira.

GRÊMIO: Vanderlei; Victor Ferraz, Rodrigues, Kannemann e Diogo Barbosa; Matheus Henrique, Darlan, Alisson, Jean Pyerre e Pepê; Diego Souza. Técnico: Renato Gaúcho.

Juiz: Bruno Araújo (RJ)

Local: Allianz Parque

Horário: 21h30

Na TV: Pay-per-view