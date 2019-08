Palmeiras e Grêmio se enfrentam pelo Brasileiro em aquecimento para a Libertadores

Três dias antes de se enfrentarem pela Copa Libertadores, Grêmio e Palmeiras jogam neste sábado, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro, às 21h, com o cuidado de não desgastar titulares nem divulgar para o adversário estratégias e segredos. Mesmo longe de viverem bom momento na competição nacional, a ordem para as duas equipes é pensar mais no torneio continental.

Tanto o gremista Renato Gaúcho como o palmeirense Luiz Felipe Scolari priorizam a Libertadores neste momento e não querem arriscar. O time alviverde, aliás, não deve levar para a partida na Arena do Grêmio alguns dos principais jogadores. Nomes como Willian e Luiz Adriano só devem viajar para Porto Alegre para a disputa da partida de terça-feira, contra o mesmo adversário no mesmo local.

Para o Grêmio, o cuidado com o desgaste é ainda maior. A equipe disputou na última quarta-feira a partida de ida da semifinal da Copa do Brasil contra o Athletico-PR, venceu por 2 a 0 e teve menos tempo para se recuperar. O Palmeiras teve a semana livre para treinar e escolher quais seriam os substitutos para três desfalques confirmados: Felipe Melo, Zé Rafael e Diogo Barbosa estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Os dois clubes têm em comum o momento ruim no Brasileiro. O Palmeiras acumula cinco rodadas seguidas sem vencer, perdeu a liderança para o Santos e sofre com a instabilidade do setor que era o ponto forte, a defesa. Foram sete gols sofridos em cinco compromissos depois da parada da Copa América. O Grêmio está há quatro rodadas sem vencer e começa a rodada na 14ª posição, seis pontos acima da zona do rebaixamento.

Felipão conta com o retorno do zagueiro paraguaio Gustavo Gómez, que cumpriu suspensão com o Bahia, e vai apostar no lateral Victor Luís e no volante Thiago Santos como titulares nas vagas de Diogo Barbosa e Felipe Melo, suspensos. O atacante Deyverson é o favorito para ser o centroavante e o meia Lucas Lima deve ganhar uma chance.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X PALMEIRAS

GRÊMIO: Júlio César, Léo Moura, Paulo Miranda, David Braz e Darlan; Romulo, Thaciano, Diego Tardelli, Luan e Pepê; Luciano.. Técnico: Renato Gaúcho.

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Luan, Gómez e Victor Luis; Thiago. Santos, Bruno Henrique e Lucas Lima; Raphael Veiga, Dudu e Deyverson. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

Juiz: Wagner Magalhães.

Local: Arena do Grêmio.

Horário: 21h.

Na TV: Pay-per-view.