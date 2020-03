Palmeiras e Luxemburgo retomam caminhada por 'obsessão' da Libertadores

O Palmeiras e o técnico Vanderlei Luxemburgo retomam nesta quarta-feira, às 19h15, a busca pela maior obsessão de ambos em termos de títulos. A estreia na fase de grupos da Copa Libertadores contra o Tigre, na Argentina, é a terceira tentativa em conjunto do clube e do treinador de conseguirem a sonhada taça continental, um projeto perseguido por ambos há muito tempo.

A parceria entre Palmeiras e Luxemburgo na Libertadores já se fez presente em outras duas ocasiões. Em 1994, a campanha terminou nas oitavas de final, diante do São Paulo. Depois, em 2009, o algoz foi o Nacional, do Uruguai. Embora o time alviverde tenha sido campeão continental uma vez, em 1999, a busca pela segunda taça sempre é tratada pela diretoria como prioridade e encarada pela torcida como uma obsessão.

"Sabemos que no Palmeiras tem pressão grande, não só pela Libertadores. Os jogadores já estão mais calejados e sabem da pressão gigantesca que existe. Estamos mais tranquilos para lidar com isso", afirmou em entrevista coletiva o meia Bruno Henrique. "Todos nós sabemos a importância que a Libertadores tem para o clube", acrescentou.

A busca por um título da Libertadores representa um peso extra para Luxemburgo. Um dos técnicos mais vitoriosos do futebol nacional e dono de cinco títulos brasileiros, ele jamais venceu a competição internacional em seis edições disputadas. A melhor campanha foi obtida em 2007. Naquele ano, ele levou o Santos até a semifinal, quando perdeu para o Grêmio.

Com cerca de 40 anos de carreira como treinador, Luxemburgo jamais conquistou títulos oficiais em competições internacionais no comando de clubes. As taças duas sul-americanas que conquistou foram pela seleção brasileira. A mais importante delas foi a Copa América de 1999, no Paraguai, e a outra foi o Pré-Olímpico no ano seguinte, disputado no Brasil.

Para iniciar a campanha na Argentina, o Palmeiras deve começar o jogo com duas mudanças em comparação ao time escalado como titular diante do Santos, no sábado. No treino realizado na tarde desta terça, na Argentina, Luxemburgo tirou do time os meias Zé Rafael e Raphael Veiga e promoveu as entradas de Ramires e de Rony. Com isso, Dudu foi centralizado como meia.

A alteração busca dar mais movimentação à equipe, assim como auxiliar na marcação. Ramires tem características mais defensivas do que Zé Rafael, enquanto que as presenças de Rony, Dudu e Willian vão propiciar aos atacantes uma troca maior de posições. Além de ser o primeiro jogo na Libertadores, a partida marca também a estreia dos novos uniformes da equipe.

RIVAL REBAIXADO

O Tigre está na segunda divisão argentina após ter sido rebaixado no último ano. A equipe garantiu vaga na Libertadores por ter sido campeã da Copa Argentina de 2019. O jogador mais conhecido do elenco é o ex-cruzeirense Walter Montillo, que não deve começar a partida como titular.

FICHA TÉCNICA

TIGRE X PALMEIRAS

TIGRE: Marinelli; Pérez Acuña, Alcoba, Moiraghi e Rodríguez; Prediger, Ortiz, Cavallaro e Morales; Dening e Díaz. Técnico: Nestor Gorosito.

PALMEIRAS: Weverton; Gabriel Menino, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Matías Viña; Bruno Henrique, Ramires e Dudu; Rony, Willian e Luiz Adriano. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Juiz: Wilmar Roldán

Local: Monumental, em Victoria

Horário: 19h15

Na TV: Fox Sports