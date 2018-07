Palmeiras e Mancha punem torcedores brigões de Brasília

As diretorias de Palmeiras e Mancha Verde resolveram agir contra os torcedores que criaram confusão em Brasília, no último domingo. O clube excluiu 17 membros do seu programa de sócio-torcedor Avanti que estavam entre os 30 presos após a confusão com flamenguistas.

O Estado conversou com representantes da principal torcida do clube e eles asseguraram que nove associados – os demais, segundo eles, não tem ligação com a Mancha – foram afastados da organizada e caso seja comprovada a participação deles na briga ocorrida no estádio Mane Garrincha, eles serão expulsos. Além disso, os diretores da Mancha prometem ajudar a Federação Paulista a identificar e proibir a entrada destes torcedores nos próximos jogos.

A Mancha também reclama que a PM de Brasília distorceu os fatos. Os palmeirenses alegam que eles foram atacados pelos flamenguistas e apenas reagiram e que não respeitaram o acordo feito anteriormente, de deixar um setor vazio como área de segurança. A polícia diz que toda a confusão teve início após os visitantes tentarem entrar no setor dos flamenguistas.

Desde 2013, o presidente do Palmeiras, Paulo Nobre, rompeu relações com todas as torcidas organizadas. A gota d’água foi um ataque contra o elenco, na Argentina, depois de um jogo contra o Tigre, pela Libertadores. Na confusão, o goleiro Fernando Prass cortou a orelha com um estilhaço de xícara arremessada por um torcedor.