Palmeiras é o clube brasileiro que mais lucra em dias de jogos

O Palmeiras enfrenta o Santos neste sábado, pelo Campeonato Paulista, no Allianz Parque, com a expectativa de lucrar com o jogo e todas as receitas que envolvem o clássico. Segundo estudo da consultoria Sports Value, o clube alviverde é o time brasileiro que mais consegue arrecadar com o chamado match-day, ou seja, com as receitas geradas quando se tem partidas como mandante no estádio.

O trabalho da consultoria, obtido com exclusividade pelo Estado, mostra que em 2017 o Palmeiras lucrou ao longo da temporada R$ 126 milhões com essa receita. O faturamento com match-day chega a representar para o clube cerca de 24% de toda a receira. O segundo clube brasileiro que mais mais recebeu em dias de jogos foi o Flamengo, com R$ 108 milhões, seguido pelo Internacional, com R$ 71 milhões.

"O ingresso é o principal componente desta receita de match-day e pode representar até 60% dela. Quando se trata de mercados mais desenvolvidos, como nos Estados Unidos ou Europa, as equipes faturam valores altos em vendas de produtos e serviços, como bares e restaurantes", disse Amir Somoggi, sócio-diretor da Sports Value e responsável pelo estudo.

Apesar da liderança no ramo, o Palmeiras ainda não aproveita todas as potencialidades. Segundo Somoggi, o faturamento está bastante concentrado na cobrança dos ingressos, em vez de existir uma diversificação. No caso do Allianz Parque, por exemplo, os serviços de alimentação e bebidas ficam sob o comando da construtora WTorre, e não com o clube.

O estudo também avalia o quanto o mercado brasileiro poderia crescer no segmento match-day. "Se o Brasil, com todos os problemas estruturais, como horário dos jogos, transporte público e segurança, ainda rendeu na Série A cerca de US$ 200 milhões em 2017 (R$ 750 milhões), imagina como não poderia ser melhor", avaliou Somoggi.

O Campeonato Brasileiro é apenas a 10ª liga esportiva mundial em faturamentos de match-day, com cifras anuais mais de dez vezes menores do que a MLB, dos Estados Unidos, a líder no segmento. Das competições de futebol, as principais nesse ramo são os Campeonatos Inglês e Espanhol.