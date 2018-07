Palmeiras e Portuguesa ficam no empate no Pacaembu

SÃO PAULO - Palmeiras e Portuguesa fizeram um duelo equilibrado e empataram por 1 a 1, na noite desta quarta-feira, no Estádio do Pacaembu, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Os dois gols do jogo saíram no segundo tempo, com Maylson abrindo o placar para a Lusa e Ricardo Bueno deixando tudo igual.

Foi o primeiro ponto da Portuguesa nesta edição do Paulistão, depois da surpreendente derrota em casa para o Paulista na estreia do último sábado. Já o Palmeiras chegou agora aos quatro pontos no campeonato, pois tinha vencido o Bragantino, domingo, em Bragança Paulista, na rodada de abertura.

Com apenas sete segundos de jogo, o Palmeiras já criou uma boa chance. Depois da saída de bola, Luan arriscou de longe e assustou o goleiro Weverton. Aos 10 minutos, foi a vez da Portuguesa chegar com perigo: Léo Silva acertou um lindo chute de primeira, de fora da área, e exigiu boa defesa de Deola.

A Portuguesa teve o controle do jogo por algum tempo, mas foi o Palmeiras quem teve as melhores chances na primeira etapa. E o gol palmeirense só não saiu porque faltou pontaria para o atacante Ricardo Bueno. Aos 17 minutos, por exemplo, ele chutou de fora da área e Weverton conseguiu fazer a defesa.

Aos 34 minutos, Ricardo Bueno teve outra boa chance para o Palmeiras, mas a bola passou raspando a trave e saiu. Depois, aos 39, ele voltou a assustar a defesa da Portuguesa, ao acertar uma bonita bicicleta, mandando por pouco para fora. Assim, o primeiro tempo no Pacaembu acabou mesmo sem gols.

Na segunda etapa, o Palmeiras teve uma boa chance com a sua principal arma, logo aos dois minutos, mas Weverton defendeu a perigosa cobrança de falta de Marcos Assunção. Assim, quem acabou marcando foi a Portuguesa. Aos 4, Marcelo Cordeiro cruzou para a área e Maylson apareceu livre para fazer 1 a 0.

O empate palmeirense quase saiu aos 13 minutos, quando Maikon Leite fez ótima jogada e cruzou para a área. Valdivia estava sozinho, mas pegou muito mal na bola. O chute errado, no entanto, foi parar com Ricardo Bueno, que ainda foi capaz de dar um toque e acertou a trave, sem conseguir marcar o gol.

Depois de tanto insistir, Ricardo Bueno acabou marcando o gol aos 35 minutos, quando se antecipou ao zagueiro e aproveitou o cruzamento de Maikon Leite para empatar o jogo. O Palmeiras ainda pressionou em busca da virada, mas a Portuguesa acabou segurando o resultado e garantiu a igualdade no Pacaembu.

PALMEIRAS 1 x 1 PORTUGUESA

Palmeiras - Deola; Cicinho, Henrique, Leandro Amaro e Juninho; Márcio Araújo, Marcos Assunção (João Vitor), Tinga (Maikon Leite) e Valdivia; Luan (Daniel Carvalho) e Ricardo Bueno. Técnico: Flávio Murtosa (interino).

Portuguesa - Weverton; Luís Ricardo, Leandro Silva, Renato e Marcelo Cordeiro; Léo Silva, Boquita, Maylson (Raí) e Henrique; Edno e Vandinho (Rafael Oliveira). Técnico: Jorginho.

Gols - Maylson, aos 4 minutos do segundo tempo; Ricardo Bueno, aos 35 minutos do segundo tempo.

Árbitro - Leonardo Ferreira Lima.

Cartão amarelo - Maylson e Henrique.

Renda - Não disponível.

Público - 8.698 pessoas.

Local - Estádio do Pacaembu, em São Paulo.