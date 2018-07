Palmeiras é provocado na estreia de Alan Kardec no Morumbi

Alan Kardec fez neste sábado, diante da Chapecoense, sua estreia com a camisa do São Paulo no Morumbi. A torcida tricolor aproveitou a ocasião para provocar o rival Palmeiras. Antes do início da partida válida pelo Campeonato Brasileiro, depois de gritarem os nomes dos atletas titulares, a torcida lembrou o ex-clube do atacante.

"E ninguém cala, esse chororô, chora presidente, chora torcedor, ele é tricolor", cantaram diversas vezes os são-paulinos presentes no estádio do Morumbi, sem citar o Palmeiras. Alan Kardec não se manifestou dentro de campo.

A provocação se dá porque a transferência do atacante foi bastante conturbada. Após meses negociando com o Palmeiras e sem conseguir acordo, Kardec iniciou conversas com o São Paulo e rapidamente fechou a transferência.

A atitude irritou o presidente do time alviverde, Paulo Nobre, que deu uma entrevista coletiva para acusar o rival de falta de ética e disse ter cortado relações com o time do Morumbi. Carlos Miguel Aidar, presidente tricolor, respondeu, dizendo que o adversário pensa pequeno e que o Palmeiras estava se "apequenando".

Desde então, os dirigentes vivem trocando farpas enquanto Alan Kardec joga normalmente pelo São Paulo. Em sua estreia, na quarta-feira da semana passada, ele marcou o segundo gol da vitória por 2 a 0 sobre o Bahia, na Fonte Nova, em Salvador.