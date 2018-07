Palmeiras é recebido com festa no aeroporto depois de vitória

O Palmeiras vivenciou nesta quinta-feira à tarde o carinho da torcida no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. Após ser vaiado na chegada na Argentina, de onde retornou com uma vitória por 2 a 0 sobre o Boca Juniors, pela Copa Libertadores, o time foi recebido com festa por um grupo de cerca de 20 pessoas, que comemoravam o resultado positivo.

+ Clube vê atuação como modelo para seguir na Libertadores

+ FPF espera Palmeiras para entregar prêmios por vice

O principal alvo foi Dudu. Alvo de insultos na Argentina, o atacante e capitão foi recebido com carinho em São Paulo, aos gritos de "guerreiro" e aplaudido pelos presentes. O resultado no estádio em La Bombonera garantiu a classificação antecipada ao clube para as oitavas de final da competição e veio com gols de Keno e Lucas Lima.

No desembarque nenhum jogador deu entrevista. Os atletas foram dispensados e retornam ao trabalho na tarde de sexta-feira, na Academia de Futebol. A próximo compromisso do Palmeiras será contra a Chapecoense, domingo, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Na sequência, na quinta, o time volta a jogar pela Libertadores, ao enfrentar o Alianza Lima, no Peru.