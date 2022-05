Palmeiras e Red Bull Bragantino duelam no encontro dos técnicos mais longevos do Brasileirão

A sexta rodada do Campeonato Brasileiro reserva o encontro dos dois treinadores mais longevos da competição. O Palmeiras, de Abel Ferreira, recebe o Red Bull Bragantino, de Mauricio Barbieri, neste sábado, às 16h30, no Allianz Parque.

Abel está no comando do Palmeiras há 18 meses, com 138 jogos (77 vitórias, 31 empates e 30 derrotas), e conquistou quinto títulos, sendo duas Libertadores (2020 e 2021), além da Copa do Brasil (2020), Recopa Sul-Americana (2022) e Paulistão (2022). Barbieri chegou ao time de Bragança Paulista dois meses antes e soma 126 jogos, com 54 vitórias, 39 empates e 33 derrotas. O melhor resultado foi o vice-campeonato da Copa Sul-Americana, em 2021.

Para além das estatísticas e curiosidades em comum, Abel e Barbieri guardam diferenças táticas que tornam cada encontro uma oportunidade de confronto de ideias e bom futebol.

A comissão técnica portuguesa desembarcou no Brasil em novembro de 2020 e fez sua estreia no comando do Palmeiras justamente em um duelo com o Bragantino, em partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O time alviverde venceu por 1 a 0 e avançou rumo ao quarto troféu do torneio.

Dois meses antes, em setembro de 2020, foi Maurício Barbieri quem fez sua partida inaugural à frente do Bragantino. O adversário? O Palmeiras, treinado até então por Vanderlei Luxemburgo. Aquele jogo pelo Brasileirão terminou com triunfo palmeirense em Bragança Paulista por 2 a 1.

Ao lado do Corinthians, o Bragantino é o segundo time que Abel mais enfrentou com o Palmeiras. Foram sete partidas. Só o São Paulo foi adversário mais frequente, com 11 duelos. Nesses sete encontros, Abel saiu vitorioso em quatro oportunidades. Os times também empataram uma vez. A equipe de Bragança Paulista ganhou outros dois jogos.

Uma dessas vitórias do Bragantino sobre o Palmeiras foi no reencontro da torcida alviverde com o time após quase dois anos afastados por causa da pandemia de covid-19. No Allianz Parque, a derrota por 4 a 2 aumentou o volume das cornetas, à época. Por isso, o jogo deste sábado é tratado como uma grande oportunidade do time iniciar uma arrancada e evitar críticas dos palmeirenses pelo mau desempenho nos campeonatos nacionais.

Observador do futebol que é, Abel sempre que pode faz elogios ao trabalho de Barbieri no Bragantino. Desde a primeira temporada no futebol brasileiro, o português ressalta as virtudes do jogo de posição do Bragantino e diz que adversário é um dos melhores técnicos do País.

"O Brasil tem bons treinadores, não sei se tem bons dirigentes. Quando disserem que aqui não há bons treinadores, vou dizer: 'só se não estiverem atentos'. O Barbieri é um bom treinador, assim como sua equipe", destacou Abel, após o último jogo entre os times, na semifinal do Paulistão deste ano.

Apesar de apenas três pontos separarem Palmeiras e Bragantino na tabela de classificação do Brasileirão, as equipes vivem momentos distintos na competição. O time alviverde ainda não conseguiu deslanchar e só obteve uma vitória nos primeiros cinco jogos. Já a equipe de Bragança pode assumir a vice-liderança ao término da rodada.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS x RED BULL BRAGANTINO

PALMEIRAS - Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Murilo e Jorge; Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga e Gustavo Scarpa; Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Hurtado, Léo Ortiz, Renan e Luan Cândido; Jadsom e Eric Ramires; Helinho, Artur e Sorriso; Ytalo. Técnico: Mauricio Barbieri.

HORÁRIO - 16h30.

LOCAL - Allianz Parque.

ÁRBITRO - Flavio Rodrigues de Souza (SP).

TRANSMISSÃO - Premiere FC (pay-per-view).