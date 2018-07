Palmeiras e Santos decidem Copa do Brasil em clima de tensão

Palmeiras e Santos viveram uma semana em que pouco se falou de futebol. Os assuntos nos dois clubes estiveram mais ligados às provocações, ironias e pôster antecipado de um Santos campeão. Esse clima esquentou o clássico. Há motivos de sobra para esse encontro de dois times sedentos pelo título da Copa do Brasil, que será definido nesta quarta-feira a partir das 22h, no Allianz Parque.

O estádio estará lotado para acompanhar o jogo que vai marcar a primeira decisão do Palmeiras no Allianz Parque, pouco mais de um ano depois da sua inauguração. Os 38 mil ingressos foram vendidos há mais de uma semana. Os dois clubes têm na decisão o único caminho para chegar à Libertadores – no Brasileiro, eles já não têm mais chances de alcançar o G-4.

Os ânimos já estavam bastante acirrados antes do primeiro jogo e ficou mais quente após a vitória santista por 1 a 0, na Vila, quarta passada. Os palmeirenses se revoltaram com a arbitragem de Luiz Flávio de Oliveira, que não marcou um pênalti de David Braz em Lucas Barrios, e também com a postura de alguns atletas rivais, entendidas como provocativas. "O Heber Roberto é um árbitro experiente, o que passa tranquilidade. Mas o Luiz Flávio também era e não viu um lance claro", disse o técnico Marcelo Oliveira sobre o juiz que comandará a partida nesta quarta.

Lucas Lima e Ricardo Oliveira foram os mais criticados pelos palmeirenses, que acusaram os adversários de tentarem arrumar confusão. No fim, quem acabou expulso foi o lateral-direito Lucas, após jogar a bola em Lucas Lima. Declarações dos dois lados apimentaram ainda mais a decisão e fizeram com que os dois técnicos tivessem que colocar um freio nas provocações e ironias. Tanto Dorival Júnior quanto Marcelo Oliveira temem que o excesso de vontade de seus atletas façam as equipes se desestabilizarem.

Quando parecia que não teria mais como esquentar o jogo, uma editora de São Paulo publicou na segunda-feira um pôster do Santos campeão, algo que deixou os atletas do Palmeiras ainda mais motivados. A publicação, inclusive, foi bastante lembrada pelos jogadores desde então e deve ser parte do assunto da preleção antes da partida. O Santos não teve nada a ver com isso.

Marcelo Oliveira, porém, garante que não partirá dele a ideia de usar as provocações. "Não gosto disso e não utilizo essas coisas. Acho que o jogador já vai muito pilhado naturalmente. Temos de ocupar espaço e dividir todas as bolas", alertou o palmeirense.

No Santos, o goleiro Vanderlei entrou no clima e também provocou o rival. "O Palmeiras nem jogou aquele jogo. Só ficou se defendendo", ironizou, em referência à primeira partida. Existe ainda um clima de revanche, já que Santos e Palmeiras se enfrentaram na decisão do Paulista e o time alvinegro levou a melhor.

MISTÉRIO

Os dois técnicos resolveram fazer treinamentos fechados, mas não têm o que esconder. Marcelo Oliveira não poderá contar com Lucas, suspenso, e vai escalar João Pedro na lateral. "Por mais que ele tenha um lance ou outro errado, ele tem treinado bem", explicou. No Santos, Dorival Júnior não tem desfalques e vai repetir a formação da primeira partida.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X SANTOS

PALMEIRAS: Fernando Prass; João Pedro, Jackson, Vitor Hugo e Zé Roberto; Arouca, Matheus Sales, Robinho, Dudu e Gabriel Jesus; Lucas Barrios. Técnico: Marcelo Oliveira.

SANTOS: Vanderlei; Victor Ferraz, Gustavo Henrique, David Braz e Zeca; Thiago Maia, Renato, Lucas Lima e Marquinhos Gabriel; Gabriel e Ricardo Oliveira. Técnico: Dorival Júnior.

Juiz: Heber Roberto Lopes (SC)

Local: Allianz Parque

Horário: 22h

Transmissão: Globo, Band, SporTV, Fox Sports e ESPN Brasil