Palmeiras e Santos definirão semifinais da Copa do Brasil em casa

A CBF sorteou nesta segunda-feira à tarde os mandos de campo dos confrontos de semifinais da Copa do Brasil. A cerimônia realizada na sede da entidade definiu que Santos e Palmeiras farão a segunda partida de seus confrontos em casa, contra São Paulo e Fluminense, respectivamente.

Para evitar que São Paulo e Palmeiras atuassem em casa no mesmo dia e um possível confronto entre torcidas na capital paulista, estava definido que o sorteio de um dos duelos definiria o outro. Assim, em caso de sorteio de uma bola de número ímpar, o Palmeiras faria o segundo jogo em casa. Se fosse par, seria o São Paulo quem definiria a vaga na capital.

A bolinha sorteada pelo presidente da Federação Cearense de Futebol, Mauro Carmélio, definiu que São Paulo e Fluminense abrirão os confrontos em casa. O time paulista receberá o Santos no Morumbi no próximo dia 21, mesma data em que os cariocas enfrentam o Palmeiras no Maracanã.

Na semana seguinte, dia 28, a ordem se inverterá. O Santos receberá o São Paulo na Vila Belmiro, enquanto o Palmeiras manda o duelo diante do Fluminense no Allianz Parque. Todas as quatro partidas estão marcadas para as 22 horas (de Brasília).

JOGOS DE IDA

21/10

Fluminense X Palmeiras

São Paulo X Santos

JOGOS DE VOLTA:

28/10

Palmeiras X Fluminense

Santos X São Paulo