Palmeiras e Santos mostram vídeos dos bastidores da semifinal

Palmeiras e Santos divulgaram em seus canais de TV imagens que o torcedor não está muito acostumado a ver: são os bastidores dos times antes de partidas importantes. O Estadão reúne esses dois vídeos e mostra um pouco mais do que foram os jogos decisivos da semifinal da Copa do Brasil, no meio dessa semana, quando o Palmeiras despachou o Fluminense dentro de sua casa e o Santos ratificou sua superioridade diante do São Paulo depois de ganhar no Morumbi de 3 a 1.

As duas equipes farão a final da Copa do Brasil nos dias 25 de novembro, na Vila Belmiro, e depois dia 2 de dezembro, no Allianz Parque. Quem ganhar estará na Copa Libertadores da América do ano que vem. O Corinthians já se garantiu na competição pelo Campeonato Brasileiro. Ele ocupa a primeira posição e não pode mais ser alcançado pelo quinto colocado.

PALMEIRAS

SANTOS