Palmeiras e Santos estreiam fora de casa na Libertadores

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) anunciou nesta sexta-feira, dois dias depois de realizar o sorteio dos grupos e das fases preliminares, a tabela completa da edição de 2017 da Copa Libertadores. Dos oito clubes brasileiros que disputarão a competição continental, dois são paulistas. Palmeiras e Santos, já pela fase de grupos, estrearão somente no início de março jogando como visitantes. A primeira fase começará em 23 de janeiro.

Pelo Grupo 5, o Palmeiras fará a sua primeira partida, no dia 8 de março (quarta-feira), contra um time a definir após as fases preliminares. Ele pode ser Carabobo (Venezuela), Atlético Tucumán (Argentina), Junior Barranquilla (Colômbia) ou El Nacional (Equador). Já o Santos, no Grupo 2, estreará no dia seguinte em Lima, no Peru, contra o Sporting Cristal.

Esta fase de grupos será disputada de 7 de março até 25 de maio. Nela, o Palmeiras ainda terá como rivais o Peñarol, do Uruguai, e o Jorge Wilstermann, da Bolívia. O Santos jogará também contra o Independiente Santa Fe, da Colômbia, e um time a definir após as fases preliminares - ele pode ser Cerro (Uruguai), Unión Española (Chile), The Strongest (Bolívia), Universitário Sucre (Bolívia) e Montevideo Wanderers (Uruguai).

Também já garantidos na garantidos na fase de grupos estão Flamengo, Atlético Mineiro, Grêmio e Chapecoense. O time carioca está no Grupo 4 e estreia contra o San Lorenzo, da Argentina, no dia 8 de março, no estádio do Maracanã, no Rio. Na mesma data, o clube de Belo Horizonte joga na Argentina contra o Godoy Cruz, pelo Grupo 6. Já gaúchos e catarinenses farão suas estreias na Venezuela - os primeiros contra o Zamora, em 9 de março, pelo Grupo 8, e os segundos contra o Zulia, dois dias antes, pelo Grupo 7.

Quem ainda terá de obter a classificação à fase de grupos são Atlético Paranaense e Botafogo. Pela segunda fase, ambos farão a partida de ida como mandante. O clube de Curitiba receberá o Millonarios, da Colômbia, na Arena da Baixada, no dia 1.º de fevereiro (quarta-feira). No mesmo dia, o Botafogo jogará contra o Colo Colo, do Chile, no estádio Engenhão, no Rio. A volta será uma semana depois.