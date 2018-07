Palmeiras e São Paulo decidem em casa nas oitavas da Copa do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteou nesta quinta-feira os mandos de campo para os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. Palmeiras, São Paulo e Vasco vão decidir a classificação em casa, enquanto Flamengo e Botafogo decidirão a vaga longe da torcida.

Palmeiras, Botafogo e Vasco entrarão em campo no dia 13, próxima quarta-feira. Os dois primeiros farão o jogo de volta já na semana seguinte. O Botafogo jogará na quarta, na Ressacada, em Florianópolis, enquanto o Palmeiras vai enfrentar o Santo André na quinta, dia 21, no Pacaembu. O Vasco só jogará novamente no dia 27, contra o Náutico, em São Januário.

O São Paulo, por sua vez, fará o primeiro jogo no dia 20, diante do Goiás, no Serra Dourada. Poderá ser a reestreia do atacante Luís Fabiano, que não pôde ser inscrito no Campeonato Paulista. A partida da volta será no dia 27, na Arena Barueri.

O Flamengo também jogará nos dias 20 e 27, contra o Horizonte. O primeiro duelo será realizado no Engenhão. A volta será no Ceará, mas ainda sem um estádio definido. O Horizonte costuma jogar no Estádio Domingão, cuja capacidade está reduzida para apenas 8 mil torcedores. O Castelão, na capital Fortaleza, a 40km de Horizonte, foi fechado para as reformas da Copa do Mundo de 2014.

Confira a tabela das oitavas de final:

Jogos de ida:

13/04 - Botafogo x Avaí

13/04 - Santo André x Palmeiras

13/04 - Náutico x Vasco

13/04 - Bahia x Atlético-PR

14/04 - Coritiba x Caxias

20/04 - Flamengo x Horizonte

20/04 - Goiás x São Paulo

21/04 - Ceará x Prudente

Jogos da volta:

20/04 - Avaí x Botafogo

20/04 - Atlético-PR x Bahia

21/04 - Palmeiras x Santo André

27/04 - Horizonte x Flamengo

27/04 - Caxias x Coritiba

27/04 - Vasco x Náutico

27/04 - São Paulo x Goiás

28/04 - Prudente x Ceará