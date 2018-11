Palmeiras e São Paulo decidem mais duas taças na base neste sábado

As categorias de base de Palmeiras e São Paulo farão um "segundo round" por troféus. Após os times sub-11 e sub-13 decidirem os respectivos Campeonatos Paulistas das suas categorias na última terça-feira, com uma conquista para cada lado, agora será a vez das equipes sub-15 e sub-17, que entram em campo no Estádio José Liberatti, em Osasco, neste sábado.

O primeiro duelo, às 8h30, será do sub-15 e está mais equilibrado. No primeiro jogo, no Morumbi, deu empate: 0 a 0. Quem vencer fica com o título estadual. A equipe tricolor, comandada pelo técnico Menta, vem do vice-campeonato em 2017: "Os garotos estão muito focados e sabendo da importância e do peso desse jogo, estão aprendendo como lidar com as emoções de um clássico, de uma final. Eles ainda são meninos em formação e a gente trabalhou a semana toda para deixar o ambiente natural para eles poderem desempenhar um bom futebol", declarou o treinador, ao site oficial.

Atual bicampeão e em busca do tri consecutivo, o sub-15 palmeirense está invicto no Paulista – tem 27 vitórias e quatro empates, com 89 gols pró e 15 sofridos (é a defesa menos vazada do torneio). O time do treinador Lucas Andrade busca a oitava taça (1957, 1959, 1960, 1965, 1985, 2016 e 2017).

No sub-17, o Palmeiras construiu vantagem de 3 a 1 no primeiro confronto, também no Morumbi, por isso é favorito: soma 26 vitórias, quatro empates e uma derrota. Marcou impressionantes 117 gols, sendo 35 do atacante Fabrício, que está a dois de igualar o recorde de Gabriel Jesus neste formato do campeonato, obtido em 2014. A campanha do rival é parecida: 23 vitórias, seis empates, duas derrotas e 115 gols feitos. O jogo começa às 11h, também no José Liberatti.

As duas partidas têm entrada gratuita aos torcedores palmeirenses. Vale lembrar que clássicos no estado de São Paulo têm torcida única, no caso, da equipe mandante. Tanto o canal da TV Palmeiras quanto o da SPFCtv no YouTube também vão transmitir ao vivo os confrontos.