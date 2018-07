Palmeiras e São Paulo empatam em clássico de 6 gols

SÃO PAULO - Em jogo movimentado, Palmeiras e São Paulo ficaram no empate por 3 a 3, neste domingo, em Presidente Prudente, pela décima rodada do Campeonato Paulista. Mandante do clássico, o time do técnico Luiz Felipe Scolari ficou à frente no placar por três oportunidades, mas a equipe do Morumbi mostrou poder de reação e conseguiu buscar a igualdade. Foi um jogaço. Nem o calor atrapalhou a vontade das duas equipes.

O Palmeiras, que contou com boa atuação do atacante Barcos, autor de dois gols, se distanciou da liderança do Campeonato Paulista com mais esse empate, o quarto no Estadual. A equipe chegou aos 22 pontos e se manteve na terceira colocação, quatro atrás do líder Corinthians, que tem 26.

Na próxima rodada, o adversário do Palmeiras será o Linense. O jogo será nesta quarta-feira, às 22 horas, no Gilbertão.

O resultado do Prudentão também não foi bom para o São Paulo, que assim ficou mais longe das primeiras colocações. O time de Leão é agora o quinto colocado do Paulista, com 19 pontos apenas, e nesta quinta-feira recebe o Guaratinguetá, no Morumbi, às 19h30.

O JOGO

O Palmeiras começou em cima do São Paulo e fez o primeiro gol aos 5 minutos. Casemiro cometeu falta em João Vitor pelo lado direito do ataque. Marcos Assunção deixou a cobrança para Daniel Carvalho, que não decepcionou. O meia bateu rasteiro, forte, no canto do goleiro Dênis, que não conseguiu a defesa.

Mesmo com a vantagem, os mandantes seguiram em cima e tiveram boa chance de ampliar quatro minutos depois. Barcos recebeu a bola, entrou na área pela direita e chutou forte. Desta vez, Dênis defendeu.

Assustado com a pressão palmeirense, o São Paulo só reagiu aos 16 minutos, com o lateral Cortez, que bateu de fora da área e obrigou Deola a fazer sua primeira defesa. Não demorou para o Palmeiras tomar conta do jogo, abusando das jogadas com Daniel Carvalho. Aos 22, ele passou por três marcadores e tocou para Barcos, mas a zaga cortou. No rebote, João Vitor bateu de longe, por cima.

Aos 26 minutos, Daniel Carvalho voltou a incomodar a defesa são-paulina. O meia pegou a bola da intermediária e chutou com força, de longe, mas ela passou rente à trave esquerda de Dênis e saiu novamente.

Quando parecia que a partida estava sob controle palmeirense, o São Paulo cresceu. Aos 29 minutos, Lucas recebeu boa bola de Willian José, invadiu a área e bateu no canto direito de Deola, que desviou para escanteio. Um susto. No lance seguinte, saiu o gol de empate. Depois da cobrança do escanteio, Casemiro recebeu pela direita, Leandro Amaro não marcou e o volante cruzou para o meio da área. Cícero, sozinho, tocou de pé esquerdo para marcar, aos 30 minutos. A defesa do Palmeiras vacilou.

A alegria tricolor durou pouco tempo e sete minutos depois o Palmeiras voltou a ficar em vantagem. Barcos recebeu a bola de Maikon Leite dentro da área, dominou, driblou o zagueiro Paulo Miranda, cortou Piris e fez um belo gol em chute certeiro, seu terceiro com a camisa do clube. O argentino mais uma vez fez boa apresentação.

Antes do intervalo, o time mandante ainda teve mais uma boa chance, novamente criada por Daniel Carvalho. Aos 46 minutos, ele puxou contra-ataque e rolou para Maikon Leite. Quando o atacante ia bater, foi travado pela zaga são-paulina, que mandou a bola para escanteio.

INTERVALO

Embora o Palmeiras mandou mais no jogo, a disputa esteve aberta o tempo todo. O São Paulo voltou melhor para o segundo tempo e levou perigo logo aos 5 minutos. Após bola levantada na área, Henrique tentou afastar, mas ela tocou em outro jogador do Palmeiras e sobrou para Willian José, que bateu. Deola defendeu.

Aos 9, o São Paulo empatou. Cortez recebeu pela esquerda e tentou dar um chapéu em Cicinho, que deixou a mão no peito do adversário. Houve discussão se foi mesmo dentro da área. Foi. O árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Willian José chutou forte, no canto direito de Deola, pelo alto: 2 a 2.

O gol animou o time de Leão, que tinha em Lucas seu principal jogador. O Tricolor passou a dominar as ações da partida. Foi perigoso. Aos 16, quase conseguiram a virada. Lucas deu arrancada e sofreu falta pela direita. Na cobrança, Cícero bateu por cima da barreira e a bola tocou no travessão.

Talvez cansados com o calor de Presidente Prudente, os jogadores das duas equipes diminuíram o ritmo após o intervalo. Pelo São Paulo, a esperança era Lucas, que incomodava o adversário com suas arrancadas, enquanto no Palmeiras, a aposta era nas jogadas de bola parada de Marcos Assunção.

Foi justamente assim que o Palmeiras voltou a ficar em vantagem, aos 26 minutos. Juninho bateu falta pela esquerda, a bola passou por todo mundo e caiu no pé de Barcos. O atacante dominou e tocou na saída de Dênis, marcando seu segundo na partida.

Ocorre que não deu nem tempo de comemorar direito, porque o São Paulo voltou a empatar quatro minutos depois. Fernandinho perdeu a bola, recuperou-se no lance, cortou para o pé direito e bateu de fora da área, no canto esquerdo de Deola, que não alcançou.

Aos 33 minutos, Cícero bateu falta de longe, no canto direito do goleiro palmeirense, que espalmou. Dois minutos depois foi a vez de Marcos Assunção levar perigo em cobrança de falta, mas Dênis fez grande defesa. E o clássico ficou mesmo no 3 a 3.

PALMEIRAS 3 x 3 SÃO PAULO

PALMEIRAS - Deola; Cicinho, Leandro Amaro, Henrique e Juninho; Márcio Araújo, Marcos Assunção, João Vitor (Chico) e Daniel Carvalho (Patrik); Maikon Leite (Ricardo Bueno) e Barcos. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

SÃO PAULO - Dênis; Piris, Paulo Miranda, Rhodolfo e Cortez; Denilson, Casemiro (Rodrigo Caio), Cícero e Jadson (Fernandinho); Lucas e Willian José. Técnico: Emerson Leão.

GOL - Daniel Carvalho, aos 5, Cícero, aos 30, e Barcos, aos 37 minutos do primeiro tempo. Willian José, aos 9, Barcos, aos 26, e Fernandinho, aos 30 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Marcos Assunção, Paulo Miranda, Henrique, Rodrigo Caio.

ÁRBITRO - Wilson Luiz Seneme.

RENDA - R$ 556.265,00.

PÚBLICO - 19.161 pagantes.

LOCAL - Estádio Prudentão, em Presidente Prudente (SP).